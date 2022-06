Omar Sánchez ha concedido una entrevista para la revista Lecturas con la que corta por lo sano con Anabel Pantoja tras los últimos acontecimientos sucedidos en Honduras protagonizados por su ex mujer y el esgrimista Yulen Pereira, su actual pareja.

Incapaz de contener la rabia que le ha dado que la que fuese su pareja durante seis años no mantuviese un mínimo de respeto por la situación que ambos estaban atravesando, el monitor de surf grancanario ha decidido romper su silencio para la mencionada cabecera y disparar con la 'influencer' hispalense.

En la mencionada conversación, el también empresario ha reconocido sentir "rabia y vergüenza" por la postura adoptada por la sevillana afincada en Canarias desde que comenzó su participación en Supervivientes y, además, ha asegurado que "es libre de hacer lo que quiera, pero por el cariño que nos tenemos y por su familia… Se ha dejado llevar, ella no es así. Dijo que no pensaba hacer esas cosas en público. No sabía si estaba viendo Supervivientes o La isla de las tentaciones".

Sin embargo, el joven ha reconocido que le han invitado a visitar a su ex mujer pero que declinó la invitación. ¿Cuál es el motivo por el que 'El negro' no ha querido cruzar el charco para encontrarse con la hispalense?

"Me quiero yo antes que nadie"

Omar Sánchez aseguró para la revista que tenía claro que no iba a entorpecer el concurso de Anabel. "Lo estaba pasando mal, intuía que esto iría a más. Tenía que estar fuerte para lo que venía (...) Es el momento de ella, no el mío. Porque me quiero yo antes que nadie”, explica.

Sobre la duda que existe sobre si reprocharía o no la actitud de la joven, Omar ha resaltado que "no iría a meterme con ella, sino a apoyarla".