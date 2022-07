El ‘Sálvame Mediafest’ celebra esta noche su tercera gala en Telecinco (21:55 horas. Marta López, Terelu Campos, Víctor Sandoval, Carmen Borrego, Alonso Caparrós, Carmen Alcayde, Antonio Montero, Rafa Mora, Laura Fa, Miguel Frigenti y José Antonio Canales Rivera son los colaboradores elegidos para esta tercera noche, en la que junto a Rocío Carrasco y Manuel Zamorano tratarán de convencer a un jurado integrado por Samantha Hudson, Maestro Joao y La Prohibida, encargados junto a los votos de la audiencia de elegir la mejor actuación de ‘La noche drag’. Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente del formato, que contará además con las actuaciones de Melody y Drag Ármek, elegido Drag Queen 2022 en el Carnaval Internacional de Maspalomas.

La segunda temporada ‘ACI: Alta Capacidad Intelectual’ regresa esta noche a Antena 3 con un nuevo capítulo (22:45 horas). En esta ocasión, la jueza Carole Massard es encontrada muerta en su oficina cuando se preparaba para pronunciar su veredicto en un juicio penal. Mientras los investigadores van tras la pista de la venganza por parte del acusado, Morgane, por su parte, está deprimida. Han pasado semanas desde que Ludo la dejó y para agregarle una capa más a su tristeza, descubre que Roxane, su peor enemiga y nueva novia de Karadec, está ocupando cada vez más espacio personal en la vida de la brigada. Nada le va bien a la consultora y protagonista, que deberá motivarse ante una investigación mucho más compleja de lo que parece.

‘Volando voy’ ocupa el prime time de Cuatro (22:45 horas). La Sierra de las Nieves (Málaga), en el extremo suroeste de la cordillera Bética, protagonizará la nueva entrega. Jesús Calleja y su equipo se unirá a un grupo de voluntarios de la localidad de Tolox que trabaja para recuperar caminos tapados por la naturaleza en el lugar y que se ha puesto el difícil objetivo de construir los dos puentes antes de que sea declarado Parque Nacional.

Sylvester Stallone y Antonio Banderas, a las armas en laSexta

laSexta apuesta por un nuevo pase de ‘Asesinos’ (22:30 horas), película protagonizada por Sylvester Stallone y Antonio Banderas. Robert Rath, reclutado para realizar peligrosas misiones relacionadas con la Guerra Fría, ha decidido dejar ese trabajo. Después de haber sido el indiscutible número uno, Miguel Bain un ambicioso estudiante de Historia aspira a ocupar su puesto. Bain disfruta con la emoción de matar y sabe que Rath es un obstáculo para él. En el camino de ambos se cruza Electra, una experta en vigilancia y astuta ladrona en el mundo de la información. Ella comparte con Rath el deseo de dejar ese mundo tan absorbente que los obliga a llevar siempre una vida nómada.

Will Smith es el último hombre vivo en La 1

La 1 de TVE emite esta noche ‘Soy leyenda’ (22:40 horas). Año 2012. Robert Neville (Will Smith) es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en vampiros y todos ansían beber su sangre. Durante el día vive en estado de alerta, como un cazador, y busca a los muertos vivientes mientras duermen; pero durante la noche debe esconderse de ellos y esperar el amanecer. Esta pesadilla empezó hace tres años: Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de un terrible virus creado por el hombre. Él ha sobrevivido porque es inmune al virus; todos los días envía mensajes por radio con la esperanza de que haya otros supervivientes, pero es inútil. Lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza. Pero está en inferioridad de condiciones y el tiempo se acaba.