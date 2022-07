El plató de Sálvame se ha convertido en un improvisado parque de Santa Catalina tras la celebración de la primera gala drag del 'Sálvame Mediaset' donde los colaboradores del programa estrella de Telecinco han dejado de lado sus propias figuras para transformarse en artistas drags.

Gracias al asesoramiento de 13 divas de este arte, de las cuáles muchas de ellas son tremendamente conocidas en Gran Canaria por su participación en la Gala Drag Queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, los tertulianos y tertulianas del formato de La Fábrica de la Tele ofrecieron un espectáculo que se prolongó hasta la madrugada y que coronó a su primera reina drag mientras recibía el aplauso de la audiencia por poner en marcha este transgresor formato en abierto.

Lagarta López, Telele Mambos, Dramática Sandoval, Carmen Morreo, Caparrós A Banda, Mamen Alaire, Demonia Mortero, Rifirrafa Mora, Locura Fa, Miguelín Fraganti, Pepi Antonia Anales, Rocío Tarrastro y Samanta Zamorana fueron las 13 drags a las que dieron vida los colaboradores de Sálvame gracias a grandes figuras de este arte como el ganador de la Gala Grag Queen del carnaval capitalino 2019, Drag Chuchi, Drag Shiky o Drag Ácrux, entre otros.

Esta celebración de la diversidad llenó el plató de un espectáculo repleto de fantasía, plumas y colorido con mucho acento canario que permitió a la audiencia del programa disfrutar de un espectáculo sin comparación.

Pero, ¿quién se coronó como el ganador de la gala drag del 'Sálvame Mediafest'?

Manuel Zamorano y Drag Shiky tocan la gloria

El afamado peluquero español Manuel Zamorano logró el triunfo de la nueva entrega spin-off del programa de las tardes de Telecinco al recibir 25 puntos de los 26 posibles tras actuar como Samanta Zamorana, el nombre con el que fue bautizado en esta gala después de ser amadrinada por Shiky.

Tras finalizar su actuación que lo colocó como el gran favorito de la noche, el estilista le dedicó unas preciosas palabras a su madre. "Nunca me atrevía a maquillarme por miedo al qué dirán. Por ti estoy aquí, mamá, me encantaría que me viera mi padre. Gracias por este regalo", dijo emocionado.