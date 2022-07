La relación entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja va viento en popa.

Atrás quedaron las dudas sobre el amor que existía entre los concursantes de Supervivientes y a un lado ha quedado también la figura de la ex pareja de la sevillana, el grancanario Omar Sánchez. Desde que la ya pareja se conoció en Honduras, la unión entre ambos fue cogiendo cada vez más solidez y se fraguó con un tórrido y comentado 'edredoning' el amor entre ambos.

Sin embargo, la relación entre la todavía 'Pantojita de Canarias' y el esgrimista madrileño ha sufrido un pequeño parón debido a la expulsión definitiva del concursante del programa mientras que la sobrina de Isabel Pantoja todavía sigue batiéndose el cobre para hacerse con un hueco en la final y, con suerte, proclamarse ganadora de Supervivientes 2022.

Una de las grandes ilusiones de la ex mujer de Omar Sánchez es ser madre. De hecho, así se lo ha hecho saber en más de una ocasión al campeón de España en materia de esgrima y, por fin, Yulen ha desvelado si quiere acompañar o no a su nueva novia en este importante y definitorio camino que podrían emprender juntos.

Esperadísima reacción

Al ser preguntado por Ion Aramendi en el programa Última hora de Supervivientes sobre si el madrileño estaría dispuesto a tener un hijo con Anabel, el joven no dudó en responder con contundencia. "Cuando ella vuelva tendremos que hablar esas cosas. Me había quedado en que realmente ella no quería tener hijos, que estaba muy contenta con sus sobrinos" comenzó,.

Tras esta respuesta, el presentador insistió y le preguntó directamente si quiere ser padre junto a Anabel y Yulen aseguró que "sí, quiero ser padre joven".