Ortega Cano no ha aguantado más y ha hecho unas inesperadas y enmudecedoras declaraciones en Sálvame que han abierto una nueva historia en la vida del torero.

Las dos últimas entrevistas que ha concedido la mujer del diestro, Ana María Aldón, en las que reconoce que su matrimonio está casi roto y que hace años que no encuentra su sitio ni en su propia casa, han desatado una oleada de rumores sobre la separación efectiva del matrimonio que lleva más de 10 años juntos.

Sin embargo, el pasado martes fue Kiko Hernández el encargado de anunciar lo que ya era un secreto a voces: la diseñadora y el viudo de Rocío Jurado llevan separados desde la celebración de la Sálvame Fashion Week y el contacto que hay a día de hoy entre ellos es para lo justo y necesario.

Superado por todo lo que se está contando sobre su la situación marital que atraviesa, un enfurecido Ortega Cano intervino por sorpresa en Sálvame y repartió estopa contra todos aquellos que ponen en duda su matrimonio como nunca antes lo había hecho. Además, el diestro lanzó un advertencia tan dura durante su directo que se hizo el silencio en plató.

"Le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida"

"Le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida", empezaba diciendo mientras en el plató reinaba un profundo silencio. "Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas. Ya estoy abatido por la forma tan cruel con la que me tratan (...) Yo no les he hecho nada, todo lo contrario, les he hecho ganar dinero, mucho dinero. Pero de la manera en la que me están tratando con mis años y todo lo que he sufrido en mi vida..." decía ocultando sus ojos tras sus inseparables gafas de sol.

"Me llevo con mi mujer fantásticamente, ella está en Andalucía, pero pronto estaremos juntos. Y ustedes tienen que acabar con mi vida. ¿Qué les he hecho yo? Yo pido a España que sean justos conmigo, que estoy harto de que me traten de esta manera, porque ya no tengo fuerzas. ¡Van a acabar conmigo de una vez! Pero espero que no lo consigan" decía para cerrar su aparición.