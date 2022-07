Tras varios días lanzándose numerosas indirectas en redes sociales, una de las polémicas de la semana parece haberse zanjado. Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ser señalado por Sergio Peris-Mencheta, que le ha dedicado un nuevo alegato.

El actor y escritor ha querido mostrar su punto de vista sobre el cruce de palabras con el presentador. A través de uno nuevo mensaje en su cuenta oficial, Peris-Mencheta ha querido dedicar un mensaje a Vázquez: “Critico, y en su día critiqué, que tal cosa fuera programada en teatros públicos por el mero hecho de que se tratara de Fulanito de tal (o de Luxe), habiendo como hay tantas compañías”.

Peris-Mencheta se ha defendido y ha aclarado que nunca pretendió desmerecer a la obra del presentador: “La crítica no fue nunca al contenido. Si no a los teatros públicos que dieron ese hueco en sus programaciones a dicho contenido”, expresa en el texto para evidenciar sus verdaderos objetivos.

Antes de cerrar el tema, el futuro conductor de ‘Traitors España’ ha querido lanzar una reflexión: “No necesito convencer a nadie. Es mi parecer. Era mi parecer. Y mucho me temo que lo seguirá siendo. Con el pan de los demás no se juega. Y como yo no tengo más tiempo ni energía que dedicarle a esto, cierro este tema”