Anabel Pantoja vivió hace unas horas la noche más crucial de su participación en Supervivientes 2022.

La 'influencer' sevillana tuvo que enfrentarse a todo lo que ha ido pasando en España desde que puso rumbo a Honduras para participar, ocho años después de su primera y fallida presencia, en el exitoso programa de supervivencia de Mediaset España.

Uno de los momentos más esperados de la entrevista de Anabel tras quedarse a las puertas de la gran final de Supervivientes, que se celebrará el próximo jueves 28 de julio, era saber cuál sería la reacción de la 'Pantojita de Canarias' a las entrevistas que ha concedido el gran canario Omar Sánchez en las que no ha dejado en muy buen lugar a la hispalense.

Sin saber qué decir y completamente "shockeada" por la ingente cantidad de información que recibió durante su conversación con Ion Aramendi, Anabel Pantoja aseguró que "jamás estaría aquí y haría daño a nadie. Entiendo que haya parecido, que cuente su versión de cómo se siente (...) Me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo podría volver a la normalidad y cuando llegué aquí pasó lo que tuvo que pasar. No tengo que estar justificándome", dijo.

Sin embargo, Anabel Pantoja hizo una inesperada confesión que podría cambiar la realidad que ha confesado Omar Sánchez en las diversas entrevistas que ha concedido durante la participación de la joven en el concurso.

Según la sobrina de Isabel Pantoja, la hispalense tiene en su poder una carta que le escribió el grancanario que pondría en entredicho la versiono ofrecida hasta ahora por el monitor de surf de Pozo Izquierdo.

¿Cuál es el contenido de esa desconocida misiva?

Una verdad a medias

Hasta el momento, Omar Sánchez ha señalado que el fin de su relación con Anabel fue algo ambiguo. Pese a que ambos decidieron terminar su relación el pasado mes de enero, el joven reveló en una de sus intervenciones que esperaba la vuelta de la joven afincada en Arguineguín para hablar las cosas y para saber qué ocurriría entre ellos y que la esperaría hasta ese entonces.

Sin embargo, la historia toma ahora otro cariz porque Anabel Pantoja ha asegurado que tiene una carta que le escribió el joven grancanario y ha desvelado su contenido. "Respeto su posición y entiendo que haya dado su versión. Me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo podía volver a la normalidad y cuando llegué aquí pasó lo que tuvo que pasar" recuerda para dar a conocer qué le decía Omar en la mencionada misiva.

"En la carta él me decía que no me prometía que me estuviese esperando cuando ella saliese del concurso", dijo Anabel abriendo un nuevo capítulo en su relación con el monitor de surf.