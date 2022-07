Si hay una pareja que ocupó todos los titulares de los medios especializados en televisión durante su participación en La de las Tentaciones esa fue la formada por los grancanarios Lester Duque y Marta Peñate.

Ahora, a falta de cuatro días para coronar al que será el ganador o ganadora de Supervivientes 2022, la expareja de Marta Peñate, Lester Duque, ha publicado una carta en Instagram en la que ataca a la segunda finalista oficial del programa y en la que pone de manifiesto cuál es su postura en torno a la grancanaria y su participación en el concurso.

Esta manifestación pública por parte del también grancanario llega después de que hace una semana Peñate protagonizara uno de los puentes de las emociones más desgarradores de la historia del programa en el que, tras hacer un repaso a los peores momentos de su vida, también pedía perdón a la familia de Lester. "Bueno, voy a pedir perdón a alguien, que nunca lo he hecho y tengo ganas de hacerlo. Le voy a pedir perdón a la familia de mi expareja. Ellos conmigo se portaron muy bien y no se merecieron ese final" dijo entre lágrimas la periodista.

Sin embargo, pese a las disculpas de la joven afincada en Las Palmas de Gran Canaria, parece que a Lester no le ha gustado nada que haya vuelto a hacer referencia a él y, a través de un mensaje, se ha referido a la concursante grancanaria en unos términos de lo más inesperados.

"No me creo nada"

Tajante y sin ganas de poner los contadores a cero con la que fue una de sus relaciones más duraderas, Lester Duque confesó que no se ha creído nada de lo que Marta Peñate verbalizó en el puente de las emociones de Supervivientes 2022. "Os juro que por lo que más quiero que no he visto ni 3 minutos de 'Supervivientes'. Así que no me sigáis preguntando por el reality ni por ella porque solo sé lo que me contáis vosotros. La verdad es que no me creo nada. Ni sus disculpas, ni sus mentiras, como la que soltó el otro día de que nunca quiso tener hijos conmigo. Me hace gracia escuchar como le dice a Tony las mismas cosas que me decía a mí al principio. ¡Mira de verdad no la aguanto! Pero tampoco le deseo ningún mal. Y ya no tengo fuerzas para estar defendiendo mentiras ni boberías y mucho menos estrategias para quedar bien en un reality y conseguir votos" asegura el joven.

"Para que veáis lo que me importa. A mí me llamaron al principio del programa para que fuera a plató a hablar mierda de ella, y tengo pruebas. ¿Me visteis? No, porque no fui, no me interesa nada que tenga que ver con Marta y mucho menos quedar de exnovio resentido o de alguien que quiere subirse al famoso carro y mira que me insistieron.... Diciéndome que me interesaba ir porque Marta iba a ser finalista" zanjó el canario.