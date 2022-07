El regreso de Belén Esteban a la televisión tras romperse la tibia y el peroné ha estado cargado de momentazos que solo pueden estar protagonizados por 'la princesa del Pueblo'.

La de Paracuellos del Jarama se vio obligada a alejarse de los platós de televisión durante tres meses para someterse a varias intervenciones quirúrgicas y, además, ha reconocido en su entrevista el pasado viernes en el Deluxe que se ha puesto en manos de expertos para gestionar la tristeza constante de la que ha sido diagnosticada a causa de su accidente.

La querida colaboradora de Sálvame compartió con la audiencia cómo han sido estos terroríficos meses en los que ha estado centrada en su recuperación y, pasado este tiempo, la ex de Jesulín de Ubrique ha anunciado su vuelta al trabajo con gran alegría.

Durante la entrevista de Belén hubo un momento que no pasó desapercibido para la audiencia. Al ser preguntada por el nuevo amor de Paz Padilla, con quien tuvo un sonoro encontronazo que provocó el despido fulminante de la presentadora de Mediaset, Belén Esteban quiso enviarle un afectuoso mensaje a la humorista y tender puentes con ella de cara a un futuro.

"La vida nos volverá a juntar"

Jorge Javier Vásquez quiso saber si Paz Padilla le había escrito algún mensaje a la colaboradora durante su recuperación y Belén fue tan sincera como siempre.

"No me ha escrito en todo este tiempo, pero yo tampoco a ella, aunque te digo Jorge que sé que en algún momento volveremos a hablar, la vida nos volverá a juntar, no sé cuándo", dijo lanzándole un mensaje conciliador a la actriz.