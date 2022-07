La gran final de Supervivientes está a la vuelta de la esquina y los cuatro finalistas están con los nervios a flor de piel ante la gala en la que se dará a conocer al ganador o ganadora de una de las ediciones más explosivas de la historia del programa.

Nacho Palau, Ignacio de Borbón, la grancanaria Marta Peñate y Alejandro Nieto se jugarán el maletín de 200.000 euros de premio este jueves y los robinsones ya han empezado a recoger sus pertenencias en Honduras para poner rumbo a España y poner el broche de oro a su participación en el concurso.

Las últimas horas de los supervivientes en los cayos hondureños están haciendo que los propios concursantes den confesiones que, hasta ahora, nunca habían hecho. De todas las que se han ido emitiendo en los programas especiales, ha habido una de Alejandro Nieto que ha causado mucha sorpresa entre sus compañeros y también en España.

Y ha sido tan chocante porque el comentario del andaluz tiene que ver con su pareja, la grancanaria Tania Medina, y su participación y posterior expulsión del concurso.

"Me hubiese perjudicado"

Alejandro ha visitado uno de los enclaves de Honduras en los que más feliz fue con Tania, Playa Paraíso, y es ahí donde el joven ha hecho una sorprendente declaración que no va a gustarle nada a su pareja y por la que seguramente la canaria le pida explicaciones.

"Quiero dejar aquí mi desconfianza y mis celos. Desde que se fue Tania y me dijo que me quería y que luchara me quedé mucho más tranquilo. Creo que me hubiese perjudicado mucho más si Tania se hubiese quedado en el concurso porque teníamos muchos problemas" dijo el gaditano de la marcha de su novia.