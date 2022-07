Supervivientes 2022 ha puesto fin a una edición que se recuerda como una de las más reñidas de toda su historia.

Finalmente, tras más de tres meses en Honduras viviendo en las peores condiciones posibles, el andaluz Alejandro Nieto se convirtió en el ganador de 'Supervivientes 2022' tras imponerse a la grancanaria Marta Peñate que partía como la gran favorita de la noche.

Nieto, novio de la también grancanaria y concursante del programa, Tania Medina, se alzó con la victoria tras ganar la prueba de acceso directo a la final contra Nacho Palau y superar a Peñate en el televoto que le encumbró hasta lo más alto de la edición.

Una final en la que las emociones estuvieron a flor de piel hasta el punto que Lara Álvarez no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con los concursantes después de haber aterrizado en España.

Sin embargo, como suele ocurrir en noches tan importantes como la que se vivió en los estudios centrales de Mediaset España, la polémica también tuvo su momento y estuvo protagonizado por Olga Moreno y Jorge Javier Vázquez.

La ganadora de Supervivientes 2021 advirtió hace unos días que su participación en la gran final del concurso no estaba asegurada y que, por lo tanto, podría no ser ella la que entregase el cheque al ganador o ganadora de la noche. Finalmente, lo que primero tenía forma de advertencia se convirtió en una realidad y la ex mujer de Antonio David Flores dio plantón a la audiencia, a la productora y a los concursantes que esperaban ansiosos a saber el veredicto de la audiencia.

Como era de esperar, el presentador estrella de Telecinco no se quedó callado y le lanzó dos mensajes claros a la empresaria, uno verbal y otro no verbal, que no pasaron desapercibidos para la audiencia.

Elegantes zascas

Conocedor de que la audiencia esperaba su respuesta al feo que ha tenido Moreno con ellos, la primera y sutil forma de Jorge Javier de poner de manifiesto su enfado con la ganadora de la pasada edición de Supervivientes fue aparecer vestido con un traje color fucsia, que está relacionado con la figura de Rocío Carrasco y que fue un homenaje a los fans de la hija de Rocío Jurado, la marea fucsia. "¿A que me queda bien el fucsia?", dijo en un momento de la noche con sorna el comunicador.

Pero el segundo corte que le propinó en directo el catalán a la malagueña fue, en el momento en el que iba a aparecer en pantalla el cheque que recibiría minutos más tarde Alejandro Nieto, referirse Olga Moreno sin pronunciar su nombre. "El programa ha invitado a la ganadora, pero la ganadora de 2021 ha declinado la invitación y por eso Lara es quien entrega el cheque", espetó Vázquez con una indiferencia que fue muy aplaudida en redes.