Ni Ignacio de Borbón, ni Nacho Palau ni la gran favorita de la noche, la grancanaria Marta Peñate, han podido con Alejandro Nieto.

El andaluz se ha convertido hace unas horas en el flamante ganador de Supervivientes 2022 en una histórica final que ha sido de las más reñidas que se recuerdan. Una gala en la que la emoción estuvo servida hasta que Jorge Javier Vázquez pronunció el nombre del superviviente que ha recibido el apoyo del público para alzarse con el título de mejor concursante de la temporada.

Sin embargo, la gran damnificada de la noche ha sido Marta Peñate. Pese a que la joven grancanaria ha quedado en una más que plausible segunda posición, no es menos cierto que la periodista no pudo esconder su cara de decepción al proclamarse el nombre del andaluz como ganador de la edición. La subcampeona de Supervivientes 2022 esperaba alzarse con el triunfo pero se quedó a las puertas del mismo y no pudo cumplir su sueño de ser la ganadora del único reality en el que le faltaba probar suerte.

Una vez ha pasado la emoción de la noche, Marta Peñate ha vuelto a tomar las riendas de sus redes sociales y la grancanaria ha roto su silencio para mandar un sentido y emotivo mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que han estado apoyándola durante su paso por el concurso.

"Soy una segundona pero no una segundona reventada"

Con ese particular humor con el que la canaria ha conquistado a la audiencia, Marta se ha dirigido a sus seguidores de Twitter unas horas después de terminar Supervivientes 2022.

"¿Por dónde empiezo? Pues por lo importante: G R A C I A S. Soy una segundona, pero no una segundona reventada, ¿sabéis por qué? Porque he flipado con el apoyo. NI ME LO CREO. Os agradezco a TODOS los que me habéis dado cariño y apoyado todo este tiempo", empezaba la joven.

"He pasado por tantos realities, y muchos de ellos he sido muy criticada, salir con tan pocos haters y tanto amor es para mi otra parte del premio. No todo es el dinero, también importa el cariño y el amor que veo que me dais. Os quiero, e iré contestando poco a poco", finalizaba.