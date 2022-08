La grancanaria Marta Peñate todavía está aterrizando después de protagonizar, junto a Alejandro Nieto, una de las finales más frenéticas y reñidas de la historia de Supervivientes 2022.

La joven periodista tuvo que conformarse con ser la subcampeona de la última edición del programa de supervivencia extrema de Telecinco, pese a partir como la gran favorita del concurso para alzarse con la victoria y el cheque valorado en 200.000 euros que percibe el ganador del concurso.

Tras contar con unos días para volver a la realidad, la grancanaria ha participado en el debate final de Supervivientes 2022 para contar los detalles desconocidos de su experiencia en Honduras y, sin esperárselo nadie en el plató, ha sido protagonista de un incómodo momento en el que la ex participante de GH 16 confesó sentirse muy decepcionada por la que fue su gran amiga durante el concurso, Desireé Rodríguez.

¿Qué es lo que le ha molestado tanto a Marta para afearle públicamente su actitud a la actriz de 'Veneno'?

"Quería decírselo"

Fue durante el repaso de los momentos más importantes del programa cuando, en uno de los vídeos, se pudo ver como Rodríguez se posicionaba al lado de Alejandro Nieto como ganador del concurso y no del lado de su gran amiga.

Al ver esas imágenes, Marta no pudo contenerse y le hizo saber a su todavía amigo su malestar por este acto. "La verdad es que me ha dolido ver que Desi no me elegía a mí como ganadora del reality. Pero bueno, que yo no me voy a enfadar con ella por esto, pero quería decírselo".

Como era de esperar, Desy no se quedó callada y le respondió de forma muy tajante. "Tú sabes que siempre te he defendido en el concurso, pero es verdad que llegó un momento que pensaba que Alejandro se merecía ganar más que tú", espetó.