La lista de concursantes confirmados de 'Pesadilla en el paraíso' continúa creciendo. A los fichajes de Pipi Estrada, Omar Sánchez y Mónica Hoyos, adelantada en exclusiva por YOTELE, se le sumó este domingo el de Gloria Camila Ortega. Esta será su segunda vez en un reality de Telecinco tras su paso por 'Supervivientes' en 2017, cuando participó junto a su por aquel entonces pareja Kiko Jiménez.

Después de que 'Ya es verano' hiciera oficial su entrada al concurso, Gloria Camila confesó que tiene "muchas ganas" de vivir la experiencia y explicó los motivos por los que ha decidido dar este paso. "Me he criado en campo. ¿Que me voy dos meses a vivir esta experiencia sin hacer daño a nadie? Pues adelante", comentó la colaboradora.

Por otro lado, reconoció que también quiere evadirse de todo el revuelo mediático por la crisis en el matrimonio entre su padre y Ana María Aldón. "Creo que me va a venir muy bien. Todo influye, no voy a mentir", declaró Gloria Camila, que también compartió cuál es su mayor preocupación de cara al reality: "No me voy tranquila del todo. Me gustaría estar aquí, estar al lado de mi padre y apoyarle en todo".

Pero sobre todo, Gloria Camila está entusiasmada por poder vivir esta experiencia en solitario, al contrario de lo que ocurrió en 'Supervivientes' hace cinco años: "Ahora voy sola y con 26 años, allí tenía 21 y era una niña más pequeña. Tengo muchas ganas de hacerlo todo sola".