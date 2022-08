Kiko Rivera llevaba unas semanas sin protagonizar una nueva polémica y ahora, pocas horas antes del cumpleaños de su madre, la cantante Isabel Pantoja, el DJ ha vuelto a la carga contra la tonadillera después de leer el deseo que tiene Anabel Pantoja para que su familia vuelva a ser la de antes.

Rivera, que no mantiene relación con su hermana Isa P tras conceder una incendiaria entrevista contra ella y que tampoco mantiene relación de torero Fran Rivera por unas declaraciones de este contra la intérprete de Marinero de Luces, ha compartido las declaraciones de su prima y las ha aprovechado para lanzarle una voraz crítica a su la artista, a quien acusa de no ser una buena abuela a juzgar por las palabras que acompañan al texto.

Pese a que hubo un momento en el que el hijo de Paquirri tuvo intención de ponerle fin a la guerra familiar que mantiene con su madre desde la emisión de La herencia envenenada, parece que nada de lo que le ha ocurrido a su madre ha sido suficiente para que ambos acerquen posturas. La tonadillera, que cumple hoy 66 años, volverá a vivir un agridulce cumpleaños ras ser conocedora de las duras palabras que su hijo le ha dedicado de forma pública en su perfil de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.

Sonoro órdago

Anabel Pantoja reveló en Déjate Querer, el programa de Toñi Moreno, que estar en la isla le había hecho replanteare todo lo que ha ocurrido en su familia. "Estando allí en la isla me he dado cuenta de que vivir con rencor es perder el tiempo y esos niños no se merecen esto", señalaba la joven.

Lo que no se esperaba nadie era que el DJ recogiese las declaraciones de su prima y le lanzase una nueva crítica a Isabel Pantoja. "Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es más, lo apoyo, pero díselo a la abuela. Quizás se haya quedado sin saldo", sentenciaba.