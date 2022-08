La grancanaria Marta Peñate ya está inmersa en su rutina después de haber pasado más de 90 días en Supervivientes y haber quedado subcampeona de una de las ediciones más vistas del formato.

La joven, que se batió en el duelo final con Alejandro Nieto, no ha parado de recuperar el tiempo perdido desde que puso un pie en España y ya se ha puesto manos a la obra para reencontrarse con todas las personas importantes para ella a quienes no ha podido ver debido a su participación en el concurso.

Sin embargo, la también periodista no ha querido dejar de lado a todas aquellas personas que creyeron en ella como ganadora del concurso y, a través de sus redes sociales, la joven hace encuentros virtuales con sus fans gracias a la herramienta de preguntas y respuestas de Instagram, un elemento que le permite estar en contacto con ellos y responderles a todas las dudas que tengan sobre ella o su reciente paso por el concurso.

La canaria, que se caracteriza por no tener filtros a la hora de responder a todo lo que se le plantea, ha querido desvelar por fin la respuesta a una de las preguntas que más le plantean los sus fans en esta red social: ¿Cuánto ha ganado por su participación en Supervivientes 2022?.

Ironía y discreción

En esta ocasión Marta Peñate ha creado una caja de preguntas enfocada únicamente en el programa y, al ser preguntada por el dinero que ha cobrado, la grancanaria ha explicado la razón de peso por la que no puede responder con exactitud a esa cuestión.

Pese a que inicialmente tiró de su habitual humor asegurando que lo hizo gratuitamente, Peñate explicó que "estas preguntas no las puedo resolver, me preguntáis mucho pero esto es confidencial. Es cierto que se cobra por semana, pero cuánto no os puedo decir", comentaba.