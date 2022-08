Pese a que la nueva pareja mediática formada por Anabel Pantoja y Yulen Pereira vive su amor al margen de las polémicas a las que tienen que hacer frente y viajan por todo el mundo demostrando que su relación está más fuerte que nunca, tanto la 'influencer' hispalense como el esgrimista han visto como se les abre un nuevo fuego que tiene como protagonista a la Federación Española de Esgrima.

La que fuera pareja del grancanario Omar Sánchez y el deportista madrileño han puesto tierra de por medio y se han embarcado en un lujoso e impresionante viaje por Egipto y, ahora, reponen fuerzas en las playas de Ibiza y Mallorca para volver a la realidad en septiembre. Sin embargo, lo que la pareja no se esperaba era que la mencionada institución de la que forma parte Pereira fuese a tomar partido en lo que a la relación de los jóvenes respecta.

Según informó el un conocido portal hace unas semanas, el presidente de la Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo 'Pirri', no estaría nada de acuerdo con el idilio de los supervivientes y aseguraba que la sobrina de Isabel Pantoja era persona 'non grata' para ellos puesto que "la compañía de una persona como Anabel no es la más recomendable".

Pero, ¿qué hay de cierto en esta información?

Niega la mayor

Debido al revuelo que se ha formado por la información publicada, Pipi Estrada ha sido el encargado de desvelar las primera palabras de José Luis Abajo sobre este tema con las que niega la información que se ha publicado. "Yo estas cosas... es meter mierda sin razón y no sé quién se ha inventado esta noticia que tiene muy mala intención" decía el presidente en boca del colaborador.