Esta noche, a las 22:25 horas, La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘La noche de los cazadores’. Espacio de preguntas y respuestas en el que varios concursantes anónimos se enfrentan, de manera individual, a los rostros más icónicos que han participado en los mejores concursos de televisión de España. En la ronda inicial, los participantes deben sumar la máxima cantidad de dinero a su bote personal respondiendo correctamente preguntas que tienen múltiples opciones de respuesta. En la ronda final, el concursante decide contra cuántos cazadores va a retarse a la vez. Cuantos más elija, mayor va a ser el premio económico al que puede optar pero, al mismo tiempo, mayor va a ser la dificultad. Presentado por Rodrigo Vázquez.

'CSI: Vegas' en Telecinco

Esta noche, a las 22:00 horas, Telecinco emite tres nuevos capítulos de ‘CSI: Vegas’. 'Limpiatuberías'. Cuando se llama a los CSI para investigar unos restos humanos encontrados en la bañera del propietario de un centro de convenciones, Sara y Grissom usan el caso para acercarse al testigo experto forense del abogado Anson Wix. 'Esperando entre bastidores'. El equipo de CSI observa de cerca el excéntrico mundo de los espectáculos secundarios cuando descubren que un par de artistas se quemaron en un pozo. Además, Hodges reflexiona sobre su alegato cuando comienza su juicio penal. 'Firmado, sellado y entregado'. Cuando David Hodges desaparece, todo el equipo de CSI busca cualquier prueba que pueda ayudar a localizarlo, limpiar su nombre y salvar la reputación de todo el laboratorio criminalístico.

Nuevo capítulo de 'Hermanos'

Antena 3 emite un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ a partir de las 22:45 horas. Ömer no está pasando por su mejor momento. El joven se ha vuelto a pelear, esta vez con Tolga, el exnovio de Ayşe. Además, ha comenzado a trabajar con Akif como su asistente personal. Cuando Kadir lo ha visto limpiándole los zapatos al marido de Nebahat no se lo podía creer. Él quiere que su hermano estudie… no cree que ese sea el buen camino. Sin embargo, su familia no sabe qué hacer, el joven está demasiado confundido.

Visita Israel a través de 'Viajeros Cuatro'

Cuatro emite un nuevo programa de ‘Viajeros Cuatro’ a partir de las 22:45 horas. 'Israel'. El programa pone rumbo a Oriente Próximo para adentrarse en Israel, el país que alberga la antigua ciudad amurallada de Jerusalén, el eje espiritual y lugar sagrado para las tres religiones monoteístas: islam, judaísmo y cristianismo.

'Vacaciones' en laSexta

laSexta emite ‘Vacaciones’ a partir de las 22:30 horas. Siguiendo las huellas de su padre y con la esperanza de construir ese vínculo familiar que tanto ansía, un Rusty Griswold ya mayor decide dar una sorpresa a su mujer, Debbie, y a sus dos hijos con un viaje atravesando el país hasta llegar al “parque de atracciones favorito de las familias estadounidenses”, Walley World.