Anabel Pantoja no ha aguantado más la presión y ha protagonizado una inesperada intervención en Sálvame que ha dejado a sus compañeros de programa sin palabras.

Desde que saliera de Supervivientes, la 'influencer' sevillana no ha vuelto al plató en el que tantos momentos ha vivido y ha preferido estar todo el mes de agosto recuperándose de su aventura en el programa de supervivencia extrema de Telecinco acompañada por su nueva pareja, el esgrimista madrileño Yulen Pereira.

Pese a que la joven tuvo una fugaz aparición en Sálvame a los pocos días de terminar su aventura, la sobrina más famosa de España ha asegurado que no tiene fecha de vuelta al espacio de corazón y sociedad de las tardes de la cadena principal de Mediaset porque necesita aterrizar después de todo lo que ha vivido en Honduras.

Sin embargo, en los últimos días, Anabel Pantoja ha estado en el punto de mira tras conocerse que su padre, Bernardo Pantoja, volvía a estar muy delicado de salud y que ella no ha acudido a verlo en estos duros momentos.

La 'sevillana adoptada en Canarias', como ella misma se define en su perfil de Instagram, ha intervenido en su programa para poner fin a todo lo que se ha dicho de ella y su comportamiento en los últimos días.

"Estoy harta"

Al otro lado del teléfono, muy nerviosa y al borde del llanto, Anabel Pantoja entraba en Sálvame para contar la realidad de lo que está sucediendo. "No estoy montada en un barco, estoy haciendo cosas importantes aquí en la isla" decía la colaboradora afeando muchas de las opiniones vertidas por sus compañeros.

"Estoy harta. No tiene que venir ni un programa ni tres colaboradores a decir lo que tengo que hacer ni dónde tengo que estar. Estoy harta de los valores que creéis que tengo que tener. Es mi vida y si me equivoco, me equivoco yo (...) Estoy al tanto de lo que le pasa a mi padre y tiene a su mujer, a las cuidadoras y el resto estamos de una manera u otra", confesaba.

Tras desahogarse, la joven desvelaba que no está pasando su mejor momento personal. "Llevo una semana en casa después de cuatro meses y ha sido un choque fuerte. Me estoy adaptando poco a poco a las cosas. El otro día pasé una mala noche, fue un momento en el que pensaba que había alguien en casa" comentaba sin poder contener las lágrimas.

Por último, antes de terminar su intervención le lanzaba una clara petición a sus compañeros. "Os pido, que es un tema delicado, si me queréis un poquito, lo respetéis. Es una situación que se sufre, y a mi padre le duelo yo también. No digáis que está solo, y a mi madre dejadla tranquila, porque es muy buena, y mi padre también", zanjaba.