La nueva temporada de Sálvame aterriza con la incorporación de sus rostros habituales de las vacaciones de verano y con la llegada de nuevos colaboradores que prometen seguir manteniendo viva la llama de un programa en el que todos los días surge un frente al que darle solución.

A falta de que vuelva el 'dueño del cortijo', Jorge Javier Vázquez, que sigue disfrutando de sus vacaciones cuya última parada es Botsuana, Adela González, Carlos Lozano y María Patiño están a los mandos del programa de las tardes de Telecinco para analizar y comentar las noticias de los personajes del corazón de nuestro país.

Si bien es cierto que el gran reclamo del inicio de la nueva temporada de Sálvame fue la vuelta de Belén Esteban a la tira diaria del programa, otra de las grandes novedades fue el momento en el que se descubrió la identidad del nuevo y polémico colaborador que dinamitará el espacio.

Cuando se supo quién compartirá silla en el programa con el resto de colaboradores, ni la audiencia ni los tertulianos encajaron muy bien la incorporación del controvertido fichaje del programa de las tardes de Telecinco.

¿De quién se trata?

"Mierdas y cloacas tenemos todos"

El nuevo colaborador de Sálvame es un conocido rostro del ya extinto programa de los fines de semana, Viva la vida.

El personaje en cuestión es, ni más ni menos, que José Antonio Avilés. Al destapar su cara, el joven ha reconocido que empieza esta nueva andadura profesional feliz y desde cero "Estoy contento. Cuando yo he pedido perdón, lo he pedido de corazón. Habrá cosas de mi pasado que me dan vergüenza, pero no voy a volver atrás (...) No voy a ser un muñeco que viene aquí y se sienta", adelantó.

Además, Avilés apuntó que espera que sus comienzos en Sálvame no estén marcados por sus sonadas pifias. " "Mierdas y cloacas tenemos todos. Yo he pedido perdón cuando he tenido que pedirlo", zanjó.