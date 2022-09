Contra viento y marea.

Esta podría ser la frase perfecta para definir la relación de la modelo grancanaria Tania Medina y el andaluz Alejandro Nieto, que recientemente se ha coronado como ganador de Supervivientes 2022 tras disputar una reñidísima final con la también canaria Marta Peñate.

La pareja se hizo popularmente conocida por su polémica participación en la cuarta edición de La Isla de las Tentaciones (LIDLT), programa presentado por Sandra Barneda, donde la relación de los jóvenes parecía que hacía aguas pero que, finalmente, consiguieron remontar hasta el día de hoy.

Sin embargo, la canaria y el vencedor del reality de supervivencia extrema de Telecinco participaron juntos en el mencionado formato y, pese a que durante el transcurso del concurso protagonizaron más de un agrio enfrentamiento, tanto Medina como Nieto se dieron cuenta de que su amor era para toda la vida. "Sabes que te quiero mucho y que quiero pasar el resto de mi vida contigo pero me he dado cuenta aquí de que eres muy importante, que te admiro como persona, que me encanta quien eres, y que si nos damos una oportunidad, te haré muy feliz", fueron las palabras con las que la canaria se declaró en Supervivientes a su ahora prometido.

Tras más de dos años juntos, Tania Medina ha cumplido con la promesa que le hizo a Alejandro Nieto en el programa y le ha pedido matrimonio en una romantiquísima y preciosa celebración que ha dejado sin palabras al joven quien, sin pensárselo dos veces, le ha dado el "sí quiero" a su futura mujer.

"Hay bodorrio, amores"

A través de una publicación de Instagram, donde la grancanaria acumula más de 430 mil seguidores, Tania ha compartido con sus fans algunas de las imágenes más especiales del momento de la pedida, las cuales van acompañada de un emotivo texto con el que vuelve a mostrar su emoción por su enlace con Alejandro. "Nunca olvidaré el 04/09/2022, la noche en que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!", escribe la canaria para desvelar un lapsus que tuvo mientras esperaba la respuesta del muchacho.

"La anécdota más graciosa de la noche es cuando le voy a poner el anillo a mi futuro marido sin que me respondiera si o no, yo lo daba por hecho y entre los nervios … Me ha encantado este momento. ¡Y SÍ, HAY BODORRIO AMORES!", reza la publicación.