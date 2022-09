Al igual que ocurrió con el fallecimiento de Rocío Jurado, uno de los momentos más dolorosos de la vida de Rocío Carrasco fue la muerte inesperada de su padre, Pedro Carrasco.

En la emisión del tercer y cuarto capítulo de En el nombre de Rocío, la hija de la cantante y el boxeador español recordó cómo fueron estos angustiosos días en los que tuvo que decir adiós a su padre de forma repentina.

En medio del dolor que le provocó el fallecimiento de la figura del boxeo español, hubo un momento que la hija del deportista jamás olvidará por lo dantesco de la situación. Y es que mientras se celebraba la misa funeral por Pedro Carrasco, a la salida de la iglesia que acogió la ceremonia, un gran grupo de personas comenzó a abuchear tanto a Rocío Jurado como a Rocío Carrasco sin explicación alguna.

A día de hoy, la madre de Rocío Flores sigue sin explicarse cómo pudo ocurrir tan tensa situación pero, en un alarde de sinceridad, Rocío Carrasco puso nombre y apellido a la persona que instigó los abucheos contra ella y su familia el día del entierro de Pedro Carrasco.

"Tampoco me extraña"

Muy dolida y con el rictus más serio que nunca, Rocío Carrasco señaló directamente a la persona que provocó uno de los momentos más desgarradores de su vida.

"Me parece dantesco, me parece una situación vergonzosa, por parte de la prensa. Por parte de los que están ahí, me parece una situación increíble. También sé porque están ahí. Tampoco me extraña, estaban ahí porque alguien se encargó de poner a cuatro o cinco alborotadores para que hicieran ese jaleo y llevaran a la gente a reaccionar de esa manera. Me vas a preguntar quien, pues todo viene del mismo sitio. Viene por parte de "el ser", aseguró Rocío Carrasco apuntando a Antonio David Flores como cabecilla del revuelo que se formó en tan señalado día.