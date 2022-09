Desde que se hiciera pública la salida de Sonsoles Ónega de Mediaset España, la periodista y presentadora se ha mantenido en un infranqueable silencio que, unas semanas más tardes, ha roto en el que ha sido su estreno triunfal en su nueva casa: Atresmedia.

La curtida comunicadora ha reaparecido ante las cámaras en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, y lo ha hecho por todo lo alto, siendo recibida como una auténtica estrella y feliz de comenzar esta nueva andadura en el gigante de comunicación.

El aterrizaje de Ónega en Atresmedia está lleno de incógnitas puesto que aún no se han dado a conocer los detalles de ese gran proyecto que ha conseguido que Sonsoles dejase atrás su etapa en Mediaset para convertirse en el rostro estrella de la competencia. Sin embargo, la audiencia estaba deseosa de saber los motivos que llevaron a la periodista a dar este salto profesional y, como no, querían conocer cómo fue su polémica y criticada marcha de la cadena liderada por Paolo Vasile.

Haciendo gala de su habitual humor, con templanza y serenidad, Sonsoles Ónega habló por primera vez sobre cómo se fraguó su salida de Telecinco y reconoció que, tras tomar la decisión, vivió las peores semanas de su vida.

"Fue horroroso"

Pablo Motos fue directo al grano y no se anduvo con rodeos a la hora de preguntarle a su nueva compañera por su marcha de Telecinco. "Te voy a hacer la pregunta más morbosa de la noche. No están viendo mal el logo, es Antena 3 no es Telecinco. ¿Cómo te hicieron la oferta?", espetaba el presentador de Requena ante la cara de estupor de su compañera.

"Pues mira me pilló en faja. Estaba en mi camerino de Telecinco acompañada de una compañera estilista y de repente recibo una llamada descuelgo en altavoz. Era el 1 de julio y ese día cerrábamos 'Ya son las 8' y era un día intenso. De repente escucho 'soy la secretaria del director general de Atresmedia' y dije '¿cómo?'. Pensé que querían adaptar una novela mía o algo. Y nada se produce una reunión la semana siguiente y tu jefe que ahora es el mío, Carlos Fernández, y me dice cinco palabras: "tenemos un plan para ti". En ese momento dejo de ver Carlos Fernández y veo a Brad Pitt, me enamoro profundamente de que alguien tenga un plan para mí" recordaba con ilusión Sonsoles para hablar de la parte más dura de su despedida a la que se enfrentó con mucho dolor.

"Con todo el dolor de mi corazón, comuniqué a mis jefes que me iba. Fueron las 48 horas más angustiosas de mi vida, primero porque no me lo esperaba. No esperaba que me pasaría, a una canterana como yo. ¡Cómo le digo a mis jefes de los que sigo enamorada esto! Esto ha sido más duro que un divorcio" señaló.