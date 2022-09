Anabel Pantoja se encuentra en Gran Canaria retomando, poco a poco, la vida que dejó pausada debido a su participación en Supervivientes 2022.

Después de haber pasado un mes de agosto de lo más ajetreado junto a su nueva pareja el esgrimista Yulen Pereira, con quien ha estado en Egipto y Mallorca, la joven 'influencer' era conocedora de que tenía que volver a la isla para enfrentarse a la convulsa realidad que había dejado en Canarias.

A través de sus redes sociales, la "sevillana adoptada en Canarias" ha compartido cómo ha sido el reencuentro con sus amigas y amigos canariones y se le ha podido ver disfrutando de la noche canaria en el concierto del artista Yotuel en una conocida discoteca del sur de la isla.

Una vez la colaboradora de Sálvame cumplió con todos los compromisos que tenía en Gran Canaria, la sobrina más famosa de España regresó a la vivienda que tiene en Arguineguín y se instaló, por fin, en su domicilio.

Sin embargo, Anabel Pantoja ha compartido con su millón y medio de seguidores de Instagram un enigmático y preocupante mensaje con el que reconoce que la primera horas en su casa no han sido tan buenas como esperaba.

¿Qué le ha pasado a la joven?

"El miedo se apodera de mi"

Con una fotografía en la que aparece en el salón de su casa, la creadora de contenidos ha publicado una reflexión que ha hecho que sus seguidores se hayan preocupado mucho por ella al no entender qué es lo que le ocurre. "Hoy no fue mi mejor noche. Y la gente que viva en Arguineguín, Canarias, sabe perfectamente por qué lo digo. Estaba segura de enfrentarme a mis miedos y a la nueva etapa. Pero no es fácil, sí tengo que reconocer que el miedo se apodera de mi y me impide que suba escalones. Esta noche conseguí subir uno y sola", escribía la joven.

Sin explicación alguna y sin querer entrar en más detalles sobre lo que ha motivado este mensaje, todo apunta a que esta vuelta a la realidad de Anabel Pantoja sin Omar Sánchez se le habría hecho más cuesta arriba a la joven de lo que pensaba.