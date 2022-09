El aterrizaje de Omar Sánchez en Pesadilla en el Paraíso ha llegado cargado de polémica.

Después de vivir un aparente verano en calma y con una nueva ilusión de por medio, el grancanario anunció que se sumaba a la lista de participantes del nuevo reality de Telecinco y ya se comenzaba a suponer que la presencia del joven en el mencionado programa iba a ser analizada al milímetro.

Esta ilusión que consiguió que el surfista grancanario comenzara a ver la luz al final de un sombrío túnel que estuvo marcado por su separación con Anabel Pantoja se trataba, nada más y nada menos, que de Raquel Lozano, ex concursante de Gran Hermano.

Sin embargo, pocos días antes de adentrarse en el concurso, saltó la noticia de que Omar y Raquel habían puesto un punto y aparte en su relación y que no sabían si esta iba a retomarse o no. Según confirmó Kike Calleja en Socialité, fue el canario el que decidió poner fin a su relación con la publicista y, a juzgar por lo que compartió el reportero con María Patiño, esta decisión se debe a que el canario quiere estar centrado en el concurso y no tener ninguna distracción durante el tiempo que pueda durar su estancia en el reality.

Ahora, las primeras horas del monitor de surf en el programa han enfurecido a Raquel Lozano por el contenido de los comentarios del joven.

¿Qué es lo que ha dicho Omar para enfadar tanto a su antigua ilusión?

Del 'paréntesis' al 'punto final'

El enfado de Raquel llega después de que Omar haya confesado que está soltero y que su relación está en una pausa que no tiene fecha para reactivarse. "He estado conociendo a Raquel, han sido tres semanas o un mes. Es una tía diez pero estamos en un paréntesis. Aunque la quiero se necesita tiempo. Yo entro soltero", dijo Omar.

Tras ver el vídeo en el que el joven se confesaba con sus compañeros, Lozano, visiblemente molesta, se encargó de despejar las dudas sobre su futuro con el grancanario. "No es un paréntesis, es un punto y final. Quiere menos y quiere mejor, y sé más educado. No es oro todo lo que reluce y ya lo iré contando poquito a poco. Todo eso de que soy una tía diez y me quiere es lo último que yo le escucho y cuando entra ahí está soltero y yo no existo para nada".

“He visto la primera frasecita, la de que cree que Anabel Pantoja dentro de ‘Supervivientes’ se aprovechó de él. Cosa que él ha hecho también conmigo, estoy todavía buscando mi dignidad a ver si la encuentro. Le he visto falsete”, zanjaba entre lágrimas.