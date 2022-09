Omar Sánchez está eclipsando todas las miradas de Pesadilla en el Paraíso.

El grancanario, desde que se anunció su fichaje por el nuevo reality de Telecinco, ha estado en el punto de mira de la prensa del corazón española porque todos querían saber, en boca del monitor de surf, todos los entresijos de su ruptura con la 'influencer' sevillana Anabel Pantoja.

A su ruptura con la hispalense se le sumó también su fugaz idilio con la publicista y ex concursante de Gran Hermano, Raquel Lozano, con quien el grancanario rompió lazos las horas previas de entrar al concurso para, según él, vivir la experiencia sin ningún tipo de ataduras.

Sin embargo, pese a que el joven no ha tardado ni dos días en ponerse a contar detalles inéditos de su relación con la sobrina más famosa de España, el motivo por el que se ha puesto de rabiosa actualidad ha sido porque el exmarido de Anabel Pantoja ha tenido un acercamiento con otra concursante del reality, Marina Ruiz.

Los jóvenes están dispuestos a dejarse llevar durante el transcurso del programa pero, sin esperárselo, el grancanario quiso dar un paso mas allá en su relación con la creadora de contenidos y ha recibido una respuesta que, desde luego, no era la que esperaba.

Además, su gesto ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales acusando a Omar Sánchez de que todo lo que está haciendo es una clara venganza contra Anabel Pantoja.

¿Qué es lo que ha pasado?

Una cobra en toda regla

Tanto Ruiz como Sánchez comparten habitación desde los inicios del concurso y unas palabras malinterpretadas por parte del grancanario provocaron una cobra por parte de la joven hacia él.

Marina Ruiz se dispuso a ir al baño (espacio en el que no hay cámaras) y, tras ella, Omar Sánchez quiso entrar con ella para desatar en este lugar la pasión que ambos tienen contenida. Sin embargo, la joven le espetó un "No, no. ¡No te líes!", mientras el canario se quedaba a cuadros.

Cuando la joven, visiblemente molesta sale del baño, le aclaró al canario que no va a hacer nada detrás de cámaras y que, lo que tenga que pasar, ocurrirá delante de todo el país. "Me la suda... Si quiero darte un beso te lo voy a dar. Yo no voy a hacer nada por detrás. No te líes. Así soy yo, si lo quieres bien y si no no. Si estamos donde estamos estamos donde estamos..." zanjó Marina.