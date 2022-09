Raquel Lozano se siente engañada por Omar Sánchez y así quiso demostrarlo el pasado domingo en el plató del programa 'Pesadilla en el Paraíso'. A la ex de Gran Hermano no le gustó un pelo que Omar intentara besar a Marina Ruiz después del tiempo que pasaron juntos. "Está muy acostumbrado a hacerlo todo por detrás y a engañar un poco a la gente", decía enfadada Lozano. Estas declaraciones no gustaron nada a Eleazar, el mejor amigo y defensor de Omar, que defendió que entre el concursante y ella no llegó a haber nada: "cuando vas conociendo a una persona surge algo más o no surge, y no ha surgido". Además de comentar que quizás ella "no lo conoce tanto" como cree por las pocas "semanas" que estuvieron juntos.

"Tú sabes que ha sido más tiempo", reclamaba la tertuliana a Eleazar ante las insinuaciones de que apenas había existido una relación romántica entre Omar Sánchez y ella. "Yo contigo he hecho videollamadas, me ha presentado a sus amigos. Tú, precisamente, no puedes decir que no me conocéis. Él ha hecho que tengamos como una especie de relación y que yo me ilusioné", comentó. "Han sido dos meses".

Eleazar en ningún momento dudó de los sentimientos que pueda tener Raquel Lozano, pero dejó las cosas claras. "Yo no pongo en duda que tú hayas tenido sentimientos por él, lo que yo digo es que él en ningún momento te ha engañado ni te ha utilizado. Te ha dejado las cosas claras siempre".

Pocas horas después del enfrentamiento, Eleazar usaba sus redes sociales para tratar de aclararlo todo y apaciguar un poco los ánimos. "Lo importante no es que yo lo hiciera mal o bien, lo importante es que quede claro que Omar no utilizó a nadie. También quiero decir que no pongo en duda los sentimientos que pudiese tener Raquel, aunque no fuese la mejor manera de actuar después", escribió en una historia en Instagram.