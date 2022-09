Llegó el momento más esperado del programa Pesadilla en el Paraíso. Lo que todos imaginaban que pasaría pero se estaba cocinando a fuego lento: el beso de Omar Sánchez y Marina Ruiz. Los dos concursantes, que desde el primer episodio mostraban una química especial, terminaron dando paso a la pasión después de que días antes Marina dejase claro que no quería hacer nada a espaldas del reality: "yo no voy a hacer nada por detrás, no te líes".

Esto sucedió en el momento en el que Marina aprovechó el resultado de una de las pruebas del programa, ganó la llave que abría la habitación del capataz y escogió a Omar como acompañante. Ahí fue cuando el canario, entrando al baño justo después de ella intentó besar a la ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' recibiendo la inesperada respuesta de su compañera: "nada por detrás". Desde luego esto ni se iba a quedar ahí. Así son los planes de futuro de Omar Sánchez con Marina Ruiz "Me siento muy presionada... todo el mundo me dice a ver si llega el primer beso. Aprovechad la cama", confesaba Marina a varios compañeros en la cocina, "yo no quisiera que fuera en la cama, quisiera con un aperitivo, unas velas, viendo anochecer...". Al final su deseo se cumplió a medias, pero se cumplió al fin y al cabo. El siguiente paso lo dio ella, que le cantó con mucho sentimiento al canario. "Prefiero callar a confesar que me haces sentir", cantaba la de Tarragona. Para posteriormente tener ambos una conversación muy pasional. "Me han hecho mucho daño y no quiero más", afirmaba entre lágrimas la que momentos antes cantaba. Crisis superada Tras una serie de rechazos, canciones y lágrimas llegó la pasión, al menos en esta historia. De vuelta en la cama del capataz, entre caricias y confesiones. "¿Me estás observando? ¿Por qué?", decía Omar. "No sé. ¿No puedo mirarte?", fue lo último que respondió Marina antes de lanzarse hacia su primer beso entre ambos. "Ha sido un besito de reconciliación, el primero beso", se reía Marina.