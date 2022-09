Carlos Alcaraz volvió anoche a El Homiguero, programa que ya visitó el pasado mayo, esta vez convertido en el número 1 del tenis mundial tras haber ganado el US Open, su primer Grand Slam, lo que le convierte en el jugador más joven de la historia en liderar el ranking.

La sonrisa no se borró de la cara del tenista murciano durante el rato que estuvo con Pablo Motos y las hormigas. Además de "divertirse", en El Hormiguero Alcaraz tuvo la oportunidad de lanzar un mensaje de agradecimiento a su familia y amigos, así como a toda la gente que le apoya. "Este no es un camino que se recorre solo. Hay muchos momentos difíciles y gracias a la gente que te apoya, que viven cada punto como tú, tiro para arriba y puedo ganar torneos. Sin ellos, sería o el triple de complicado llegar a donde he llegado o casi imposible, por lo que le debo todo a la gente que me apoya cada día", expresó.

Sobre ser el número 1, el tenista de El Palmar contó que no termina de creérselo. Al jugar la Copa Davis después del US Open, "no he tenido tiempo para asimilarlo", apuntó. "Es muy dificil llegar y mucho más dificil mantenerse. Si me lo quitan pues seguiré luchando para volver".

Alcaraz también dejó claro que no le preocupan las expectativas que se hayan podido generar en torno a su figura tras sus últimos éxitos deportivos. "No presto atención a las expectativas o a si la gente me va a reconocer más o menos... Siempre he dicho que voy a seguir siendo el mismo chico de siempre, con los míos, con mi gente, y voy a seguir disfrutando de lo que hago".

Ya en un tono más divertido, Carlos Alcaraz respondió a una batería de preguntas que con humor formularon Trancas y Barrancas, gracias a las que los espectadores han podido conocer un poco más al tenista.

Como buen murciano, afirmó que le echa limón "a muchas cosas". También aseguró que le encanta jugar al pádel y confesó que durante los partidos muchas veces se gira hacia la pantalla para ver a cuánta velocidad ha golpeado la bola (su récord, según dijo, está en 216-217 km/h). Además, explicó que a veces usa las dejadas por estrategia para vencer al rival y en otras ocasiones simplemente porque está "bloqueado".

Otra confesión más personal estuvo relacionada con las redes sociales. Ante la pregunta de las hormigas, Alcaraz reconoció que, desde que se ha convertido en número 1, han aumentado el número de proposiciones indecentes que recibe a través de Instagram.

La visita de Alcaraz, récord de audiencia de la temporada de El Homiguero

La visita de Carlos Alcaraz a El Hormigureo consigue el mejor dato del programa de Antena 3 en esta nueva temporada al ser lo más visto del día con un 19.3% de cuota, 2.662.000 espectadores y 5.380.000 contactos únicos.