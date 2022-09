Canal Sur está en el centro del huracán por un controvertido contenido en uno de sus programas matinales. El Consejo Profesional de RTVA ha manifestado su rechazo a la entrevista que el espacio 'Mesa de Análisis', que se emite en la franja del mediodía, realizó el pasado viernes a Chris Diamond, un actor de cine porno, considerando que se incumplió varios texto que regulan la radiotelevisión pública andaluza como el Estatuto Profesional de los Medios de Comunicación de la RTVA y la Ley 18/2007, que regula su funcionamiento.

"El horario, el tema y el entrevistado son cuestionables, pero el tono y la forma de la entrevista son incompatibles con el medio público que representamos", afirma el Consejo en el comunicado emitido este martes.

"Cuando en los últimos dos años no se ha llevado nunca a un profesor andaluz a plató para explicar su día a día, o a un médico o sanitario para explicar los problemas de la sanidad andaluza, se da tratamiento de estrella futbolística o de ganador del último gran slam de tenis a un actor porno. 17 minutos de entrevista situándolo como modelo de éxito, cuando la educación sexual de los jóvenes andaluces no forma parte del relato informativo de la actual Dirección", prosigue el escrito.

“Porno en Canal Sur”. El Consejo Profesional #RTVA considera incompatible con una #tv pública la entrevista,a las 14h el viernes en el programa “Mesa de Análisis” de los SSII de #CanalSur,a un actor porno. Sobró morbo y frivolidad, faltó #periodismo y servicio público #Andalucia pic.twitter.com/s6UQUcAHES — Consejo Profesional RTVA (@ConsejoRTVA) 19 de septiembre de 2022

El órgano de los profesionales de la cadena pública andaluza también cree que el tono de esta polémica entrevista fue de "frivolidad y morbo", añadiendo que “faltó periodismo y servicio público”: "El asunto en cuestión se trata después de abordar la sequía en Andalucía y se enlaza el tema con un “aquí en el porno de sequía poco”. Como el actor es natural de la localidad sevillana de Camas, se dice que no hay municipio más apropiado. Se destaca en tono divertido cómo el actor enseña a decir “musho Betis” a sus compañeras de escena".

"La entrevista está ilustrada con imágenes del actor agarrándose los genitales o untándose de aceite, de festivales eróticos con actores y actrices interactuando o juguetes sexuales", asegura el Consejo, apuntado que, supuestamente, la entrevista se realizó después de la instrucción de la Dirección de Informativos en materia de igualdad ha sido prohibir decir 'Ley del solo sí es sí' y pedir a presentadores y redactores que eliminen el “solo” del nombre con el que se conoce esta ley.

"Echamos de menos un planteamiento más crítico y amplio sobre la industria del porno en el programa 'Mesa de Análisis', explicando, por ejemplo, qué influencia puede llegar a tener en los menores a la hora de relacionarse y acercarse al sexo. No vemos en el tratamiento del pasado viernes un fin formativo y divulgativo como corresponde a un medio público. Se trata de una conversación para presentar como un triunfador a un actor porno andaluz destacando lo divertido que es su trabajo, sin resaltar la otra cara del porno, las frustraciones, los abusos, los roles de dominación y violencia o la imagen irreal de las relaciones entre hombre y mujer", continúa el escrito.

Por otro lado, el Consejo de Profesionales asegura que tienen constancia de quejas de espectadores desde que se emitió este contenido: "Televidentes que no han encontrado una explicación plausible a que una televisión pública como Canal Sur haga apología, a las dos de la tarde, de la industria del porno entre risas y frivolidades. No tenemos dudas que este asunto llegará al Defensor de la Audiencia, pero pedimos a la Dirección General que tome de inmediato las medidas oportunas para que estos hechos no se repitan y que la Dirección de Informativos deje de ampararlos".