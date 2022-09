La nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' empezó por todo lo alto y con bastantes canarios con buena cuota de pantalla. Uno de los protagonistas fue, sin duda, el tinerfeño Samuel, que junto a su pareja Tania tuvieron uno de los primeros encontronazos de la temporada.

Ella se quejó durante la ceremonia de noche, cuando las parejas conocieron a los solteros e interactuaron por primera vez, de que su novio no asegurase que le iba a ser fiel pese a las insinuaciones de las tentadoras solteras y él no supo dejarle claro que solo la quiere a ella, o al menos Tania no quiso creerlo, pese a que sus compañeros le intentaron ayudar.

Al día siguiente, durante la ceremonia de collares en la que cada uno de los emparejados debía elegir a un tentador con el que tener su primera cita, Tania y Samuel volvieron a verse. Samuel abrió su corazón y trató de ser sincero con Tania diciéndole todo lo que tenía dentro, incluso llegó a llorar siendo consolado por Sandra Barneda con un abrazo y un consejo.

Pero no todo le salió bien a Samuel durante dicha ceremonia. La propia presentadora la preguntó qué tal había pasado la noche anterior sin su pareja y junto a las tentadoras. El canario respondió que solo podía pensar en su novia y por lo tanto había estado "apagado y muy distante con las chicas". Ahí llegó la sorpresa. "Sí que ha estado mal, la echa de menos, pero también ha estado con nosotras", dijo tras una risa Mona, una de las solteras.

Exitoso estreno de temporada

El primer episodio de 'La Isla de las Tentaciones 5' firmó muy buenos números de audiencia: 20,5% con 1.1613.000 espectadores, siendo dominador absoluto de su franja de emisión. El programa presentado por Sandra Barneda esquiva los malos resultados cosechados por los estrenos de los nuevos programas de Telecinco de este inicio de curso, aunque pagó el terminar tan tarde (1:30 horas) con su cifra más baja de espectadores de sus cinco ediciones.