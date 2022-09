Cada día se acercan un poco más Omar Sánchez y Marina Ruiz. Los concursantes de 'Pesadilla en el Paraíso' están aprovechando el programa para conocerse, y después de haberse dado el primer beso parece que no hay vuelta atrás.

Evitando ponerle nombre a lo que tienen, no hablan de relación, protagonizan numerosos momentos románticos dentro del reality.

La cama está siendo el lugar de encuentro preferido para la pareja. Comparten momentos divertidos en los que se besan y están bajo el edredón, allí desatan su 'pasión controlada'.

Y es que Omar comenta que "a veces se puede cortar un poco en hacer algunas acciones por su familia", como ir más allá de un beso. Aunque claro, al canario le "encanta" estar con Marina en estas situaciones y advierte: "si estoy aquí mucho tiempo y algo, que me perdonen".

Un regalo especial

Las cosas van tan bien entre ambos que Marina ha decidido hacerse un regalo especial al grancanario. "No puedes abrir los ojos", le pedía ella. Una sorpresa debe serlo hasta el final. ¿Cuál fue ese especial regalo? Un grabado personal en la piel de Omar recordando el primer día en el que los dos se vieron.

"Qué riquiña", respondió Sánchez, al que le encantó el detalle. Sin embargo, la cosa no quedó ahí y es que ella tenía aún otra sorpresa en forma de pulsera, "para que le de suerte". Unos detalles que simbolizan a la perfección el rumbo de esta relación.

Y claro, después de regalos, cariño y besos, como para no ilusionarse. "Me encanta, no me lo esperaba. Hacía tiempo que alguien no se preocupaba por mi y no me daba detalles así", se sinceraba Omar.

"Pensaba que los problemas que tenía fuera eran importantes y, al final me he dado cuenta de que no. Quiero seguir disfrutando de esta experiencia, quiero luchar y no me quiero cortar por nadie. Quiero ser feliz yo", concluía el canario.