El impuesto a las grandes fortunas sigue despertando críticas de algunos rostros televisivos. La última en querer opinar con dureza sobre la medida ha sido Carmen Lomana, que conectó recientemente con 'Cuatro al día' para sincerarse al respecto y aclarar su enfado por este asunto.

La colaboradora dio sus argumentos para estar en contra del impuesto: "De lo que ganas se quedan con el 50%. En muchas comunidades hasta un 30% de sucesiones. En ningún sitio de Europa se paga impuesto de patrimonio. Con lo que han subido las cosas el gobierno está ganando mucho dinero".

Lomana compartió su punto de vista crítico por la recaudación de Hacienda: "A mí este impuesto no me afecta. Pero Hacienda ya se ha encargado de que no tenga una gran fortuna. A lo mejor me voy para no aguantar tanta tontería", expresó contundentemente en el programa presentado por Ana Terradillos. "La prisión fiscal es enorme. Te paras a pensar y dices para qué trabajo. No nos ayudan en nada. Lo único que hacen esa amenazarnos, con impuestos, con subidas de precios", añadió.

Antes de zanjar el asunto, explicó por qué hay muchas personas valorando cambiar de domicilio: "Lo que pretenden es que salgan todos los ricos corriendo de España que tienen además los mejores asesores del mundo, se irán porque no tienen problema", confesó.