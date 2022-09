Ruth Lorenzo está a punto de vivir un momento muy especial para ella. La actual concursante de 'Masterchef Celebrity 7' ha anunciado este viernes en sus redes sociales que interpretará las nuevas canciones del que iba a ser su álbum 'Crisalida' en un concierto, que tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre en el Teatro Eslava de Madrid y cuyas entradas ya están a la venta.

"Llevo tiempo comunicándome con la gente que me sigue y contándoos que mi disco no podía salir, no puede ver la luz. Ahora mismo no sé si jamás podrá ver la luz el disco en el que estuve trabajando durante bastante tiempo y que ha estado en proceso de lanzamiento", afirmó la cantante murciana visiblemente emocionada a lo largo del vídeo.

🎟️: https://t.co/bmNF09BmWp pic.twitter.com/tgKtfe0qf8 — R U T H (@RuthLorenzo) 23 de septiembre de 2022

A lo largo del vídeo colgado en sus diferentes perfiles de Twitter e Instagram, la representante de España en Eurovisión 2014 también ha desvelado que sus fans han sido decisivos para tomar esta decisión: "Hace no mucho hice un vídeo contando porqué no me subía al escenario, porqué no estaba haciendo conciertos y vuestros mensajes fueron abrumantes. Me llenaron de valor para tomar la decisión que os voy a contar".

"Me decíais 'cántalo'. Si algo tenemos los artistas es que somos dueños de nuestro arte, lo que creamos lo hemos creado nosotros. Todo lo demás puede pertenecer a otros, pero las composiciones son mías", continuó diciendo Ruth Lorenzo.

La artista también aseguró que no quiere que todo ese trabajo que ha realizado se quede en un cajón guardado: "Voy a celebrar mi cumpleaños, que es el día 10, en el escenario, haciendo algo que me ha dado mucho miedo lanzarme a hacer, pero sé que no voy a estar sola".

"Quiero dar las gracias que trabaja conmigo mano a mano. A mi equipo personal porque no me han abandonado ni un segundo, a mi familia por creer en mí todo el rato y a vosotros por empujarme a saltar al vacío. Literalmente, es de las cosas más importantes que voy a hacer en mi carrera. He preparado algo súper especial. Tengo un regalo de cumple para vosotros", concluyó la cantante, teniendo claro lo que hará: "Cantaré mis canciones y seré libre".

'Crisalida' iba a ser el nuevo proyecto musical de Ruth Lorenzo tras 'Planeta azul' y 'Loveaholic'. En junio de 2020 publicó el primer adelanto titulado 'Miedo'. Posteriormente, se lanzó 'Crisalida', tema que da título a este álbum, y, en junio, 'El último puñal', canción que interpretó a dúo con Rayden, finalista del 'Benidorm Fest 2022' con 'Calle de la Llorería'.