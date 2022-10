Pesadilla en el Paraíso está asistiendo a una de sus etapas más convulsas desde que comenzase el programa.

El último culebrón lo han protagonizado el grancanario Omar Sánchez y su ex pareja, Raquel Lozano, quien tras su incorporación al reality ha dejado más que claro que llega al concurso con la escopeta cargada y con infinidad de cuentas pendientes por solucionar con el del Pozo Izquierdo.

Cuando el canario vio que Lozano se convertía en concursante de pleno derecho en el concurso, su cara cambió por completo y fue consciente de que las próximas semanas serían bastante convulsas para el joven, quien además se encuentra comenzando una nueva relación con la 'influencer' Marina Ruiz. Y no se equivocaba.

A los pocos minutos de hacer su entrada, Lozano comenzó a disparar contra el surfista y ambos mantuvieron un tenso cruce de acusaciones. "Es mucho más fácil decir no me gustas por esto y por esto y me he desilusionado por esto y por esto. Pienso que me utilizaste para olvidar a Anabel", dijo Raquel al canario.

Muy sorprendido, Sánchez no pudo evitar preguntarle a su última y fallida conquista qué hacía allí. "Me sorprende, la verdad. Me parece fuerte que estés aquí" a lo que Raquel, sin miramientos, le contestó con un "todo el mundo tiene el derecho a hacer lo que quiera".

Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que Omar no fuese a aguantar la presión y que pusiera en sobre aviso a sus compañeros de que se plantea, con especial fuerza, abandonar el concurso.

"Me quiero ir"

Envuelto en un mar de lágrimas y apoyado por Steisy y Gloria Camila, Omar Sánchez reconoció que no aguanta la presión y que quiere poner fin a su etapa en PEEP. "Me quiero ir. Es que es muy injusto porque tengo que reconocer que la entrada de Raquel me ha trastocado. No sé, nunca pensé que algo así pudiese pasar" decía muy afectado.