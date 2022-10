Miriam Sánchez no aguanta más y ha sacado a la luz la peor cara de Pipi Estrada.

La que fuera uno de los máximos exponentes del cine erótico en nuestro país y uno de los rostros más conocidos y queridos de la pequeña pantalla se ha despachado a gusto contra el padre de su hija en una entrevista en exclusiva que ha concedido a la revista Lecturas.

Después de su última, polémica y fallida intervención en Sábado Deluxe, Sánchez volvió a refugiarse en sus más allegados y, ahora, pasadas unas semanas, la asesora del amor de 'Mujeres, hombres y viceversa' ha roto su silencio contando todas las barbaridades que el padre de su hija le decía mientras mantenían una relación que se prolongó durante años.

Cansada de callar y harta de los desplantes y declaraciones que el comentarista deportivo ha dado en Sálvame, Miriam Sánchez se ha armado de valor y ha contado con pelos y señales los momentos más terribles de su etapa con el actual colaborador del programa de las tardes de Telecinco.

Estremecedor y desgarrador relato

Miriam Sánchez ha asegurado en la mencionada revista que gran parte de culpa de su situación actual la tiene Pipi Estrada.

Con una apabullante sinceridad y sin cortarse un pelo, la colaboradora televisiva ha desvelado el lado más terrible y estremecedor de su relación un testimonio muy difícil de asimilar. "Por delante va de cuidador y por detrás me llama borracha, me dice que estoy loca. Él va de salvador, como si yo fuese una 'cosa' sucia que ha cogido de la calle. Cuando yo tengo talento y he trabajado en programas en los que cobraba seis veces más que él. Lo que le hacía feliz era pensar que me había 'rescatado' de la mierda", dice la también modelo.

Sobre su relación con la maternidad y su papel como madre, Sánchez ha revelado que "tenía 23 años y problemas de adicción. No estaba preparada para ser madre (...) Pipi se puso de rodillas y me pidió que tuviera el bebé. Ahora he de decir que adoro a mi hija y que he aprendido a ser una buena madre”, cuenta.

Además, Miriam ha acusado a Estrada de ejercer "violencia psicológica" sobre ella. "Ha hecho conmigo lo que ha querido y no me he dado cuenta de lo grave que era hasta ahora. Me quería tener como a una rehén. Que ponga punto y final a hablar de mi en la tele", pide la muchacha.