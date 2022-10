Vistas las audiencias de las series importadas de Turquía, Antena 3 estrena este domingo, 9 (22.00), el primer capítulo (ya disponible en Atresplayer Premium) de la ficción ‘Secretos de familia’, que viene avalada por el éxito de crítica y público (ha sido número uno de audiencias en su país y se ha vendido a más de 20 territorios) y tendrá segunda temporada. Protagonizan este drama las estrellas turcas Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz.

En la serie, en la que abundan secretos, suspense, romance y revelaciones y se reflexiona sobre la inocencia, la justicia, la legalidad y la ética, Ceylin (Pinar Deniz) es una brillante y valiente abogada dispuesta a romper las reglas. Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu), un fiscal sensato que las cumple a rajatabla, siempre al servicio de la justicia. Los dos tendrán varios desencuentros, pero, cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, pedirá ayuda a Ceylin. En este cruce de destinos, sus vidas cambiarán para siempre en la búsqueda de la verdad y… ¿del verdadero asesino?

Con motivo del estreno, Antena 3 prepara una noche especial en la que la emisión de la serie vendrá seguida de otro de sus actual gran éxito turco, ‘Infiel’, que ya encara su recta final.

Los personajes

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancioğlu)

Exitoso fiscal famoso por su honestidad. Ha heredado todos los valores de su padre Metin. Es distante y un hombre de principios en su trabajo. Es afectuoso y protector con su familia, aunque no está muy unido a su hermano Çinar.

Ceylin Erguvan (Pinar Deniz)

Ceylin es una joven abogada idealista que está dispuesta a sobrepasar los límites para defender sus valores morales. El encarcelamiento de su padre por una falsa acusación hace que no crea en las leyes, pero no hay nada que ella no haría por la verdadera justicia. Muy unida a su familia, tiene un fuerte vínculo con su padre y su hermana pequeña, İnci, a la que ha criado en ausencia de su padre y de la que se siente responsable.

Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal)

Metin es el padre Ilgaz. Es el jefe del departamento de homicidios y es muy respetado en su trabajo por su gran honestidad. Ha sido el referente de su hijo Ilgaz, aunque con su otro hijo, Çinar, no mantiene una buena relación debido al que le culpa de la muerte de su esposa.

Yekta Tilmen (Uğur Polat)

El fundador del bufete de abogados ‘Tilmen Law’ es famoso por limpiar los historiales de sus clientes. Para él, todos los problemas pueden solucionarse con dinero. La relación con su hijo Engin es conflictiva desde el mismo día de su nacimiento.

Pars Seçkin (Mehmet Yilmaz Ak)

Pars trabaja como fiscal con Ilgaz, pero además es el hermano de la exprometida de Ilgaz. La competencia entre los dos fiscales comienza desde los días en la escuela. Es un hombre ambicioso que se cree mejor que los demás. En el fondo, está enamorado de Ceylin.

Gül Erguvan (Zeyno Eracar)

Gül es la madre de Ceylin. Se encarga de las labores del hogar y aunque en apariencia es una mujer tranquila, realmente es una gran manipuladora. Es capaz de fingir una enfermedad para poder salirse con la suya. Tiene una relación muy estrecha con su hija mayor, Aylin.

Zafer Erguvan (Ali Seçkiner Alici)

Es el padre de Ceylin. Era capitán de un barco pesquero que fue acusado falsamente de un delito y acabó condenado a seis años de cárcel. Desde hace un año se encuentra en libertad, pero continúa con la rabia y la decepción de haber perdido su trabajo.

Çinar Kaya (Arda Anarat)

Çinar es el hermano pequeño de Ilgaz. Es un joven problemático. Su madre falleció de un ataque al corazón y el padre de Çigar le culpa a él de lo sucedido. La perfección de Ilgaz es para Çinar una auténtica presión, pero encuentra comprensión y apoyo en su hermana menor, Dafne.

Eren Duman (Uğur Aslan)

Es el mejor amigo de Ilgaz. Trabaja en el departamento de homicidios y, gracias a ello, tiene una amplia red de contactos. Sus principales atributos son su audacia y su carácter divertido y entretenido.

İnci Erguvan (Ece Yüksel)

İnci es la hermana pequeña de Ceylin. Es estudiante de segundo año en el departamento de arquitectura de interiores. Creció sin conocer a su padre porque estuvo en la cárcel desde que ella era pequeña. Ceylin es su gran referente, más que sus padres. Es la que más confía en las capacidades de su hermana.

Aylin Erguvan Yilmaz (Pinar Çağlar Gençtürk)

Es la hermana mayor de Ceylin. Es la hija favorita de la madre de la protagonista. No ha superado la muerte de su hijo, hace ya cuatro años. La tensión entre Ceylin y ella es muy palpable por el conflicto creado entre ellas.

Neva Seçkin (Başak Gümülcinelioğlu)

Es la exprometida de Ilgaz. Trabaja como jueza en Ankara. Siente una gran admiración y cierta envidia por su hermano Pars. No acepta su ruptura con Ilgaz, al que sigue adorando profundamente.

Merdan Kaya (Cezmi Baskin)

Con más de 70 años, lleva en Estambul desde su juventud. Se casó con la madre de Metin mientras era un fugitivo. Ha pasado por la cárcel varias veces. Es respetado por todos por su reputación. Un hombre formidable con aspecto aterrador.