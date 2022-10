Omar Sánchez se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de Pesadilla en el Paraíso.

El grancanario ya empezó el programa con todos los focos sobre su persona debido a su polémica y sonada ruptura con Anabel Pantoja y las entrevistas que concedió para desvelar los entresijos de uno de los divorcios más sonados en lo que va de año.

Además, el joven afincado en Pozo Izquierdo entró al nuevo reality de Telecinco envuelto en una marea de comentarios por la forma en la que puso punto final a su relación con la que parecía que era la mujer que le había arreglado el corazón: la ex concursante de Gran Hermano, Raquel Lozano.

Por otro lado, Sánchez ha comenzado un incipiente idilio con la 'influencer' Marina Ruiz, con quien ha demostrado tener una gran química en el concurso. Sin embargo, lo que el canario no se esperaba era que Lozano fuese a entrar al concurso como participante de pleno derecho y ha sido tan grande el malestar que tiene el joven que ha querido sentarse con Raquel para contarle, sin tapujos, la razón por la que decidió poner punto final a su relación con ella.

Anabel Pantoja, culpable

"Como no sé si te vas a ir al estar nominada, quiero hablar contigo". Así comenzó la conversación entre Sánchez y Lozano para intentar resolver las desavenencias que han tenido desde que terminaron su relación.

"No tengo la misma ilusión por ti que la que me despierta Marina, ¿me entiendes? No se me puede crucificar por haberme enamorado de una tía. Raquel, yo no la traía en mente. Una persona que yo he conocido aquí, que me ha salido enamorarme de ella, que me ha sacado unos sentimientos que no me salieron por ti...." explicaba el grancanario sobre su nuevo amor.

Sobre el motivo por el que decidieron tomar caminos distintos, el joven aseguró que "tú sabes que yo me voy cansando de tanto 'Anabel. Anabel', de que siempre estuvieras preocupada por si iba a volver con ella y no de estar pendiente en conocerme a mí. Tú sabes perfectamente que yo soy buena persona", sentenciaba