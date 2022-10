El grancanario Omar Sánchez ha desvelado durante uno de los momentos de intimidad que mantiene con sus compañeros de Pesadilla en el Paraíso cuál fue el gesto que Anabel Pantoja nunca le perdonó y por el que su relación con la joven saltó por los aires.

Desde que la 'influencer' y el joven afincado en Pozo Izquierdo anunciaran a comienzos de año que se les rompió el amor, los que fueran los 'tortolitos de Canarias' han ocupado infinidad de titulares y espacios en televisión en los que se intentaba dilucidar cuáles fueron los verdaderos motivos que provocaron el fin del matrimonio.

De una manera casi premonitoria, coincidiendo con el regreso de su ex mujer a Sálvame, Omar se ha abierto en canal con sus compañeros de concurso y ha hablado largo y tendido de cómo fueron los meses previos a la boda celebrada en La Graciosa y qué fue lo que ocurrió para que la mediática pareja pusiera punto final a su vida en común.

Entre las cuestiones que habrían influido en la ruptura se hablaba de hijos, de la distancia e incluso de puntos de vista irreconciliables, pero ha sido el grancanario el encargado de desvelar la razón por la que ambos creyeron conveniente tomar rumbos distintos.

Muy privado y personal

Según contó Omar Sánchez, el declive comenzó después de su participación en otro programa de la cadena, Supervivientes. "Entro en Supervivientes y, cuando salgo, es una persona diferente. Muchas discusiones y no me cuadraba. Empezamos a organizar la boda, pero yo ya estoy frío. Aún así, tiro para adelante y me caso" explicaba.

"El día antes de la boda fallece la abuela, y se van a Sevilla. Su primo decidió no ir a la boda y quedarse en Sevilla y su tía nos felicitó y dijo que adelante con la boda. Luego, en vez de irnos de viaje, ella se fue a Sevilla con su familia. Y surge algo estando allí", recordaba el canario para, acto seguido, confesar qué paso realmente. "Surge algo y yo no estuve por equis motivos. Ahí empieza el camino hacia abajo, una cuesta sin frenos", revela descargando en su persona gran parte de culpa.

Sin embargo, el surfista no quiso ir más allá, cosa que sí hizo Nagore Robles, colaboradora de los debates del programa e íntima amiga de Anabel. "Pasa algo que es la gota, pero hasta ahí porque es muy privado y personal. Anabel considera que Omar tendría que haber estado con su mujer en algo así y él no estuvo", apuntaba.