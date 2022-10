Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, ha contado en Pesadilla en el Paraíso uno de los aspectos más íntimos de su vida que está muy ligado a los cuatro años de relación que mantuvo con Kiko Jiménez, ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y actual colaborador de Sálvame.

Muy poco dada a hablar sobre su vida privada, la joven quedó completamente sorprendida después de que otro de sus compañeros de concurso, el vidente tinerfeño Israel Reyes, lanzara una directa pregunta al aire que debían responder o Gloria Camila o Steisy.

La cuestión lanzada por el experto en esoterismo dejó boquiabierta a la hija del torero que no tuvo más remedio que responder y darle a conocer a la audiencia el gran secreto de su relación junto a Kiko Jiménez. "¿Alguna de las dos ha abortado alguna vez?" fue la pregunta que soltó el canario.

En ese momento, Gloria Camila levantó la mano y confirmó que se quedó embarazada del actual novio de Sofía Suescun y que perdió al bebé que esperaban.

"Nunca lo he contado"

Sin salida y a sabiendas de que su testimonio iba a dar muchísimo que hablar en las próximas semanas, Gloria Camila decidió no ocultar sus vivencias y contar cómo se enteró de su embarazo y qué fue lo que ocurrió. "No me venía la regla, fue durante la feria de Sevilla y pasaron dos meses. Dije: 'Tía, no me viene la regla'. Fui a hacerme el test y era positivo”, recuerda la joven.