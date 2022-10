La quinta edición de 'La Isla de las Tentaciones' ya hace semanas que echó a andar y entre los distintos participantes hay una con acento canario que destaca sobre el resto: ella es Tania Déniz.

Entre ellos, destaca Tania Déniz con grandes cifras en sus redes sociales. Con más de 135.000 seguidores en su cuenta de Instagram, se ha ganado a pulso ser uno de los nombres propios de esta temporada. Y es que a su participación en el programa hay que sumarle las impactantes publicaciones que hace en esta red social.

Y es que está en todas las portadas del mundo del corazón. Recientemente se le ha relacionado con el exjugador de la UD Las Palmas y actualmente en el FC Barcelona y vigente campeón del Golden Boy, Pedri González. Según ha contado en 'Socialité' Jordi Martín "Esta relación-romance se inició hace un mes. Han tenido una noche de amor". Lo único se se sabía hasta ahora era que se seguían en Instagram pero parece que la cosa ha avanzado un poco.

El colaborador de este mencionado programa confirma que "no están quedando, se han visto de manera esporádica". También se mostró sorprendido por la indiferencia de Pedri, quién sabe si chantajeado por la publicación de la noticia. "Pedri sabía que 'Socialité' iba a sacar esta exclusiva y me ha dicho que "le daba igual". Así es como me lo ha confirmado" explicó.

"La misma noche que se lía con Pedri, quedó también con Samuel" aunque Martín dice que "se siguen mensajeando", sentenció.

¿Quién es Tania Déniz?

De Tenerife. Tiene 21 años y comparte su vida con Samuel desde hace dos años y medio. "En 'La isla de las tentaciones 5' espera recuperar la confianza que perdió en él después de descubrir unos mensajes que intercambió con una amiga", según narró durante su presentación en el comienzo del programa.

"Este fue mi cambio. Ayer hizo seis meses desde que me operé. Qué rápido pasa el tiempo", escribió en una storie de Instagram la concursante.

Junto a estas pocas palabras, Tania Déniz añadió una imagen antes de su operación de aumento de pecho y, justo debajo, una actual.

Y es que Tania está triunfando en el programa. Cuando Hugo Paz entró como tentador VIP, Tania solo tuvo ojos para él y todo a punta a que entre ellos habrá más que palabras.