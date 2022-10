Jorge Javier Vázquez ha dado una inesperada noticia a través de su blog semanal en la revista Lecturas en el que, por sorpresa, ha desvelado la enfermedad que le han diagnosticado y que le ha tenido muy preocupado desde que se incorporó de sus vacaciones por África y Perú.

El comunicador catalán regresó a Sálvame tras más de dos meses alejado de la pequeña pantalla y, al volver, muchos espectadores se percataron de que el presentador estaba algo más hinchado que de costumbre. Este cambio físico hizo incluso que el propio Jorge Javier compartiera los ofensivos mensajes que recibía por redes sociales afeándole su nueva apariencia y, en uno de ellos, el comunicador confesó que estaba sometiéndose a varias pruebas médicas para determinar qué es lo que le estaba afectando tanto.

El mensaje en cuestión que recibió el de Badalona por parte de una espectadora decía "ayer te vi en la tele y estás muy gordo e hinchada la cara. Parece que el día anterior habías bebido mucho, estás muy feo y gordo. Cuídate", a lo que Vázquez, con mucha mano izquierda, respondió haciendo alusión al virus que le detectaron. "Tengo un virus que están intentando identificar, supongo que de las vacaciones. Sí, no estoy en mi mejor momento. Por cierto, no bebo desde hace tres meses. Gracias por preocuparte por mí", zanjó.

Sin embargo, la enfermedad que ha revelado el presentador nada tiene que ver con este virus y ha querido ser él mismo quien comunique la dolencia que padece.

"Tengo apnea severa"

"Me han diagnosticado apnea severa, por lo que tendré que dormir con maquinita". Con estas palabras, Jorge Javier Vázquez anunciaba la enfermedad que le lleva afectando desde su vuelta de África y lo que podría estar motivando los diversos contratiempos de salud a los que se ha estado enfrentando en las últimas semanas.

"Desde África llevo embarazado de nueve meses. Desconozco la razón pero prometo que estoy poniendo todo de mi parte para recuperar esa figura mía que tantos suspiros de admiración levanta (...)También me he hecho análisis de heces –tengo los resultados en un mes–, de sangre –me han salido perfectos– y el lunes voy al urólogo porque por edad ya me toca", revela el presentador estrella de Mediaset.