La canaria Tania Déniz y el tentador Hugo Paz están protagonizando los momentos más comentados de las primeras emisiones de la quinta temporada de La Isla de las Tentaciones. La joven tinerfeña y el que participante de Mujeres, Hombres y Viceversa, no se han cortado a la hora de dar rienda suelta a la pasión y se han encargado de dar uno de los momentos más ardientes y tórridos de esta nueva entrega del formato presentado por Sandra Barneda.

La tinerfeña Tania Déniz entró al programa enamorada de su pareja, Samuel, y en su vídeo de presentación aseguró que acudían a programa para "poner a prueba el amor que hay entre ellos" tras dos años de relación. Sin embargo, esta relación tiene todas las papeletas para que termine en República Dominicana a juzgar por los vídeos que el programa ha ido emitiendo de los diferentes encuentros entre Tania y Hugo.

Como es habitual en el programa, las parejas son separadas para encontrarse con la diferentes tentaciones que intentarán hacer tambalear los cimientos de sus relaciones. Y este objetivo lo ha cumplido con creces Hugo Paz, quien ha conseguido deslumbrar a la canaria Tania y con quien ha protagonizado un ardiente masaje que se ha vuelto viral en redes.

"No sé lo que quiero ni lo que siento"

Después de haber compartido grandes momentos en sus primeras horas juntos, el tentador y la joven tinerfeña disfrutaron de un momento de complicidad en el que ambos se dejaron llevar por la pasión y se dieron cariño mutuo.

Tras finalizar el masaje, la joven no pudo evitar confesarle a Hugo qué está pasando por su cabeza. "Soy sincera, obviamente me gustas. Quiero a mi pareja peor tú también me gustas. Algo que nunca me había pasado. Es complicado (...) No sé lo que quiero ni lo que siento", revelaba la joven mientras Paz le confesaba lo mucho que le gusta. "Qué guapa eres, me cuesta estar tan a gusto con una persona y contigo lo estoy", le dijo el tentador.