"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Destruida". La cantante española Amaia Montero ha hecho que salten todas las alarmas sobre su estado de salud tras compartir una fotografía en la que aparece irreconocible acompañada de la afirmación anterior. Un categórico pensamiento que provocó una masiva oleada de mensajes de apoyo a la que fuera la vocalista de La Oreja de Van Gogh y que, como era de esperar, ha generado una gran preocupación por la cantante.

Amaia Montero: "Hasta luego; ahora solo necesito curarme" Desde hace unos meses, la cantante española ha demostrado que no pasa por su mejor momento. Prueba de ello fue cuando decidió alejarse de las redes sociales o la última fotografía que ha subido a Instagram que es la que ha provocado que todo el mundo se pregunte qué le ocurre a Amaia Montero. Sin embargo, es casi imposible romper el hermetismo que rodea a la artista pero, debido a la cantidad de rumores que han salido, tanto la hermana de la intérprete, Idoia Montero, como parte de núcleo duro de la voz de Rosas, han roto su silencio para contar la última hora sobre el estado de salud de la cantante. View this post on Instagram A post shared by Amaia montero (@amaiamonterooficial) "Mucha precaución" Sin querer entrar en más detalles, la hermana de la cantante ha hablado en exclusiva con un reportero de Espejo Público y ha aclarado que, pese a que no va a entrar "a confirmar ni desmentir lo que está ocurriendo" sí que ha señalado que no es su mejor momento y que existe preocupación por la cantante. Más tajantes han sido los componentes del núcleo mas cercano de la intérprete, quienes han asegurado que "mucha precaución, porque estamos con un tema delicado de salud. Un mal momento".