Paolo Vasile se ha convertido en cuestión de horas en el hombre más buscado del momento. A primera hora de la tarde de ayer saltaba la noticia de un supuesto despido fulminante del consejero delegado de Mediaset España que cogía por sorpresa a propios y extraños.

Según informaron varios medios, el motivo de la forzosa marcha del CEO del grupo de comunicación se debería a la sangrante pérdida de audiencias a las que está haciendo frente la cadena y esto habría sido más que suficiente para que los jefes de Vasile hubiesen decidido prescindir tras más de 40 años del mítico consejero delegado de la corporación en España.

Tan grande fue el revuelo que se formó en torno al sorprendente e inesperado supuesto despido de Vasile que el propio grupo se vio obligado a emitir un comunicado desmintiendo la noticia. "MFE declara que no hay cese de Paolo Vasile como consejero delegado de Mediaset España y que los resultados obtenidos por él en 23 años de gestión son únicos y extraordinarios” reza el documento que descartaba cualquier información sobre el CEO del grupo de comunicación.

Primeras palabras de Vasile

Para zanjar de una vez por todas la verdad sobre la salida del consejero delegado, Vasile rompió su silencio en Invertia, donde puso el foco sobre su situación actual en la empresa. "Las audiencias son cíclicas y no tienen nada que ver con mi salida. En marzo cumpliré cuarenta años en Mediaset. Después de tanto tiempo no me harían la traición de despedirme", explica el italiano.

Sobre cuánto le queda en al frente de Mediaset, Paolo Vasile aseguró que "llevo desde 2021 y 2022 escuchando la gratitud de mi grupo y la petición de que me mantuviera al frente, así que en la última renovación del consejo, en febrero de 2022, les garanticé que terminaría el año. Creo que me mantendré hasta febrero o marzo", desveló