Joaquín Prat ha hablado, por primera vez y sin miramientos, sobre cómo es trabajar con Rocío Flores, quien desde hacía un tiempo se había convertido en un rostro habitual del panel de colaboradores de El Programa de Ana Rosa.

El también presentador de Ya es Mediodía ha aprovechado la entrevista que ha concedido Olga Moreno, ex mujer de Antonio David Flores, a Ana Rosa Quintana para desvelar su verdadera opinión sobre la hija de Rocío Carrasco.

Sin embargo, no ha pasado desapercibida para la audiencia la ausencia de la joven en la tertulia de sociedad y corazón del programa de la presentadora y, como la propia Ana Rosa confirmó durante su conversación con Moreno, el que todavía la joven no haya vuelto al programa se debe a que "hay que llegar a un acuerdo y, de momento, todavía no se ha llegado".

Durante la entrevista a Olga, la ex pareja del ex guardia civil reconoció que Rocío Flores estaba enfadada con ella por haber rehecho su vida de la mano del manager de la joven, Agustín Etienne. Esta confesión hizo que Joaquín Prat desvelase la verdadera personalidad de la 'influencer'.

"Tiene un carácter difícil"

Según desveló Prat, "Olga se muestra conciliadora, amable y comprensiva, pero lo que no puede evitar es que pensemos que Rocío Flores tiene un carácter difícil" dijo acusando a la joven de ser ciertamente celosa. "A Rocío le molesta que Olga rehaga su vida con una persona tan cercana a ella", zanjó.