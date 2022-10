Rocío Flores no se lo ha pensado dos veces y ha puesto tierra y mar de por medio para alejarse del ruido mediático que ha provocado la noticia de la relación sentimental de la exmujer de su padre, Olga Moreno, y su representante, Agustín Etienne.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha ido unos días de vacaciones con su novio a México a relajarse en medio de la 'tormenta' y ha sido precisamente allí donde ha sido fotografiada, imágenes que publica en exclusiva la revista Lecturas.

La joven, con 26 años recién cumplidos, se muestra relajada y en biquini mostrando el evidente cambio físico que ha forjado en los dos últimos años desde que participara en la edición de Supervivientes 2020. Desde entonces, la nieta de Rocío Jurado ha perdido 26 kilos.

Las dietas y la lipoescultura a las que se ha sometido, además del aumento de pecho, procesos de los que está muy satisfecha, muestran una Rocío muy diferente a la que entró en el reality de Tele5 en Honduras hace dos años.

Mediaset no ha confirmado el regreso de la influencer como colaboradora de programas del corazón de la parrilla de la cadena, como es el caso de AR. Por ahora, no hay acuerdo sobre su vuelta, tal y como confirmaba Ana Rosa Quintana hace unos días: "Hay que llegar a un acuerdo y, de momento, todavía no se ha llegado", zanjó.