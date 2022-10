Omar Sánchez y Marina Ruiz no pudieron evitar dar rienda suelta a la pasión mientras convivían en Pesadilla en el Paraíso y, una vez la joven abandonó el concurso, la andaluza ha decidido con una preciosa declaración de amor recordarle al grancanario que le sigue esperando y que está muy feliz de haber dado un paso más allá en su relación.

Desde que comenzase este nuevo reality de Telecinco, todas las miradas estaban puestas en el de Pozo Izquierdo porque estaba inmerso en una tormenta mediática que compartía con su ex mujer, Anabel Pantoja, y su última ilusión, Raquel Lozano. El canario era conocedor de que su situación sentimental iba a ocupar gran parte del protagonismo de su concurso pero, lo que él no se esperaba era que fuese a enamorarse dentro del programa, como hiciera en su día su ex pareja.

Tanto la andaluza como el canario decidieron no cohibirse y, en apenas unas semanas, las chispas que entre ellos saltaron se materializaron en un sonado y criticado 'edredoning' entre ambos con el que daban por sentado que la semilla del amor había florecido en ellos.

Si bien es cierto que la expulsión de Marina Ruiz hizo que ambos se replanteasen qué iba a ocurrir entre ambos, la realidad es que la distancia no ha mermado ni un ápice de los sentimientos que sienten el uno por el otro y prueba de ello ha sido la romántica declaración de amor que le ha dedicado la 'influencer' al grancanario en sus redes sociales tras la victoria de este como capataz de la semana.

"Te lo mereces, mi niño, vamos a por todas, creo en tí"

Cuando Omar Sánchez resultó ganador de la prueba de capataz, el monitor de surf grancanario no dudó en dedicarle su triunfo a su actual pareja. "Esto de capataz se lo dedico a ella, porque sé que va a estar feliz y le hubiera gustado estar aquí conmigo disfrutándolo" decía el joven.

Un gesto que Ruiz recibió muy emocionada y al que le respondió con un precioso mensaje en su Instagram. "Qué orgullosa estoy de ti. Cómo me acuerdo de esa prueba y de cómo me intentabas tranquilizar para que pudiera salir de las cuerdas. Has sido mi gran apoyo allí. No sabes lo feliz que me hace verte siendo capataz y mil gracias por dedicármelo. Te lo mereces, mi niño, vamos a por todas, creo en tí" escribía la creadora de contenidos tan ilusionada como enamorada.