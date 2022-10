Kiko Rivera ha publicado en sus redes sociales un emotivo y triste mensaje con el que ha confesado cómo están siendo sus primeros contactos con la realidad después de haber sufrido un ictus el pasado viernes con el que tuvo en vilo a todos los medios de comunicación.

El hijo de Isabel Pantoja sufrió esta dolencia de forma sorpresiva y, desde que tuvo este contratiempo de salud, permanece ingresado en la Unidad de Ictus del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha estado acompañado en todo momento por su mujer Irene Rosales y quien ha sido la encargada de ir compartiendo con la prensa cómo evolucionaba el DJ.

La dedicación que Rosales ha tenido con su marido durante estos momentos ha sido tan grande que el propio Kiko ha querido dedicarle un precioso mensaje en redes sociales con los que le agradece cómo e ha volcado con él y que le haya acompañado en tan duro trance. "He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace. Me quedo con ese cariño recibido. Pero hoy quiero agradecer a mi mujer Irene que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más. El día 20 oct este que está aquí ha vuelto a nacer. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla" escribía desde el hospital el hijo de la tonadillera.

Sin embargo, pese a este bonito homenaje a la madre de las dos hijas del primo de Anabel Pantoja, Kiko Rivera ha publicado un nuevo mensaje en el que le confiesa a su millón de seguidores haberse dado de bruces con la realidad y haber comenzado a sentir una profunda tristeza por lo que le ha ocurrido.

"No puedo dejar de estar triste"

Kiko, que solo coge el teléfono a primera hora de la mañana por prescripción médica y porque reconoce no poder estar mucho con estos dispositivos, ha escrito una descorazonadora publicación con la que hace partícipes a sus seguidores de cómo está procesando su nueva realidad.

"Hoy estoy más triste empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste. Es cierto que he sentido el cariño de muchos , incluso de gente que no me esperaba por ellos un fuerte abrazo", escribe en referencia a cómo se ha volcado su familia directa con él pese a las rencillas que tienen.

"He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma y para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre. Lamento no poder estar más activo en redes cojo el móvil por la mañana y os intento dejar un mensaje pero nada más" se excusa el joven para desvelarle a sus seguidores qué es lo que le motiva a seguir adelante.

"Espero pronto estar en mi casa y poder abrazar a mis hijos es lo que más deseo en este mundo", finaliza Kiko.