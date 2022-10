El 'enfant terrible' de la televisión en España, Jorge Javier Vázquez, ha querido dedicarle una emotiva y sincera carta al que ha sido su jefe durante más de 20 años, el todavía consejero delegado de Mediaset España Paolo Vasile que, hace unas semanas, anunció su marcha del grupo de comunicación a finales de 2022.

Vasile, que lleva al frente de la cadena desde 1999, confirmó esta triste noticia para el grupo hace unas semanas cuando reconoció que "llevo desde 2021 y 2022 escuchando la gratitud de mi grupo y la petición de que me mantuviera al frente, así que en la última renovación del consejo, en febrero de 2022, les garanticé que terminaría el año".

Tras hacerse oficial su marcha transitoria de Mediaset España, muchos compañeros y presentadores de la cadena quisieron mostrar su agradecimiento y pesar por la salida del italiano pero, si hay una persona que se ha mostrado visiblemente afectado por la noticia ha sido Jorge Javier Vázquez, quien le ha dedicado Vasile unas emocionantes y sentidas palabras a través de su blog en la revista Lecturas.

"Me quedo un poco huérfano"

Vázquez ha sentido la necesidad de mostrar en su blog cómo se siente tras la salida de Vasile de Mediaset España y el resultado ha sido una preciosa misiva que seguro que el todavía CEO de Mediaset llevará para siempre con él.

"Se va Paolo Vasile, mi jefe más jefe, y me quedo un poco huérfano. Veinte años de relación, que se dicen pronto. Siento que mi asidero emocional en televisión desaparece y no sé muy bien qué pasará a partir de ahora (...) Siempre tenía la palabra justa para apoyarme cuando alguna crisis hacía acto de presencia. Ahora esa persona se me va y me encuentro perdido, tengo que reconocerlo. Han sido veinte años de una televisión transgresora, polémica, divertida, cuestionable y cuestionada pero creo que, por encima de todo, necesaria. Porque gracias al entretenimiento que se ha emitido en Mediaset se han aliviado muchísimas soledades" alaba el presentador sobre la gestión del italiano.

"Escribo sobre él para agradecerle estos años tan vibrantes que he vivido a su lado. ¿Se puede querer a un jefe? Sí. Y también lo voy a echar mucho de menos. Con su marcha se cierra una época en la historia de la televisión de este país y también una época de mi vida. Por mi parte solo puedo decir que ha sido un honor trabajar a las órdenes de una persona tan brillante como él" dice sobre el consejero delegado.

"Te voy a echar mucho de menos, Paolo. Gracias por haber estado a mi lado siempre que te he necesitado. Gracias por comprender las inseguridades de los que nos ponemos delante de la cámara. Espero que cuando desde tu casa de Roma conectes con Telecinco nos recuerdes con una sonrisa. Ahora, cuando pienso que te vas, me emociono e inevitablemente lloro", zanja.